Volley femminile, Italia: intervento al menisco per Ferretti, Mondiale in bilico

A poco più di un mese dall'inizio della rassegna iridata, Marco Bonitta volge lo sguardo in infermeria e il responso non è certo accomodante. Tanti i dubbi che ruotano attorno all'Italia del volley in vista dell'appuntamento Mondiale. Il Gran Prix ha lasciato in eredità dubbi e incertezze. Il progetto di un gruppo ben coagulato, con un mix di esperienza e gioventù, si è scontrato con la mancata sinergia tra giocatrici che poco han giocato insieme e con infortuni in serie.

Se non preoccupano le condizioni di De Gennaro e Arrighetti, altro discorso per Ferretti. La pallegiatrice verrà operata oggi al ginocchio destro, incerti i tempi di recupero. Dopo un Gran Prix giocato a singhiozzo, fino al definitivo stop con la Germania, ecco l'intervento al menisco.

Il Mondiale resta in forte dubbio e il Ct azzurro, per cautelarsi, ha richiamato Leo Lo Bianco, un'istituzione del ruolo, per anni tra le migliori registe al mondo. 522 volte con la maglia azzurra, Leo ha indossato la divisa dell'Italia l'ultima volta all'Olimpiade di Londra. Ora si aggrega al gruppo per il ritiro di Cesenatico, portando carisma e classe, togliendo soprattutto pressione dalle spalle di Malinov e Signorile.