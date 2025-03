Europei Berlino 2014, nuoto: conferma per D'Arrigo, benissimo Castiglioni e Paltrinieri. Volano Biedermann e Cseh

Secondo giorno di gare in vasca a Berlino. Si parte con i 200 stile maschili. Bene, ma non eccessivamente, gli azzurri Magnini e D’Arrigo. La qualificazione alle semifinali c’è, ma non essendoci particolare concorrenza, passaggi e tempi lasciano il tempo che trovano. Ottavo “l’americano”, campione italiano in carica, con 1:48.24 e undicesimo Re Magno con 1:48.45. Biedermann su tutti. Dopo la delusione di ieri nei 400, il tedesco cerca il riscatto nei 200 (1:46.62). Si qualificano facilmente anche Stjepanovic, la sorpresa di ieri, e Agnel.

100 rana femminili con Arianna Castiglioni che dimostra e conferma il suo stato di forma eccellente. 1:07.50 e una nuotata molto fluida, gambata sempre potente, record personale e primo tempo d'ingresso in semifinale. Non cosi bene le altre due azzurre Celli e De Ascentis, rispettivamente con 1:10.50 e 1:09.19. Fuori dalle semifinali la prima, dentro, per il rotto della cuffia la seconda.

Nei 200 misti maschili, nonostante l'errore in virata e conseguente sbandata, ottimo tempo per Turrini : 2:01.61. Strepitoso 50 a stile in rimonta. Buona prestazione di Damiano Lestingi. Il livornese chiude in 2:01.97, non sufficiente però, per entrare in semifinale per 9 centesimi. Non ne approfitta Pellizzari nell'ultima batteria, che affonda nell'ultima frazione a stile libero. Spettacolo assoluto i 200 metri nuotati da Laszlo Cseh. L'ungherese, specialista di categoria, spazza via la concorrenza con 1:59.17.

Ben 4 le azzurre impegnate nei 100 stile donne. Galizi, Mizzau e Ferraioli scendono in acqua con risultati non positivi. Assente la Luccetti che ha partecipato alla staffetta mista. Affaticate dalla staffetta e complice anche un pò di inesperienza, le azzurre non confermano le buone impresioni di ieri. Nonostante ciò, sono in semifinale la Galizi con 55.62 ed Erica Ferraioli con 55.24. Molto delusa Alice Mizzau che non riesce a qualificarsi. Ancora di un'altra categoria la frazione della Sjoestrom, che si qualifica in 53.66, seconda dietro la Heemskerk che ha chiuso con 53.55.

Esordio europeo per la staffetta 400 mista "mista" (per la prima volta una staffetta con uomini e donne). I primi due frazionisti azzurri sono maschi, con Cicciarese e Toniato, chiudono la Bianchi e Masini Luccetti. 3:48.57 per l'Italia che si qualifica con il primo tempo per la finale di oggi pomeriggio e conseguente "nuovo record europeo". A seguire Gran Bretagna con 3:48.82 e Germania con 3:49.46. Gara che in finale vedrà, o quantomeno dovrebbe vedere, la presenza di altri atleti nella composizione del quartetto.

Si chiude la giornata con le batterie dei 1500 stile libero maschili. Si chiude in bellezza con Detti, Pizzetti e Paltrinieri in vasca per i colori azzurri. Il grande favorito per l'oro è il nostro Gregorio, campione d'Europa in carica, che si qualifica in scioltezza con 14:54.75 . Bene, benissimo anche Detti, che va facilmente sotto i 15 minuti con 14:59.24 e si qualifica con il secondo tempo. Fuori Pizzetti con 15:32.

Appuntamento per oggi pomeriggio alle ore 18. Ecco il programma completo delle gare :