Europei Nuoto 2014, tuffi: nel team event l'Italia chiude quinta, oro alla Russia

Gli Europei di Nuoto in scena a Berlino sono arrivati al giro di boa. Archiviata la prima settimana di gare, fondo e sincronizzato ci hanno regalato 4 medaglie, oggi è iniziata la competizione per gli azzurri dei tuffi e del nuoto in corsia.

In attesa della stella azzurra Tania Cagnotto, il programma dei tuffi ha aperto le danze nel primo pomeriggio con il Team Event, gara singolare che si disputa ormai da cinque anni in avvio della competizione continentale. Due atleti per nazione, sette erano le partecipanti, schierati in modo alterno in sei tuffi da trampolino e piattaforma. Due obbligatori, da coefficiente 2.0, e quattro liberi.

In palio già le prime medaglie.

Ma l’Italia non è riuscita ad andare oltre al quinto posto con un punteggio totale di 369.60. Michele Benedetti, trampolinista medagliato, e Noemi Batki, piattaformista campionessa europea in carica dai 10 metri, hanno dato prova di una gara sufficiente ma non sono mai stati davvero in lotta per le medaglie. E l’avvio non è stato dei migliori. La Batki non è riuscita a chiudere bene il primo obbligatorio e ottiene solo 42 punti. Il trampolinista ha provato allora a riportarci in alto ma il 48.00 per la verticale non basta se precede un doppio 63.00 nei primi liberi. Fanno ben sperare per la gara individuale invece il 72.00 ottenuto dalla Batki per il ritornato e l’81.00 per l’avvitamento di Benedetti. È grazie alla buona chiusura che abbiamo ottenuto il quinto posto.

Risalendo verso il podio troviamo la Francia (Rosset-Marino), quarta, a quota 374.85. Il gradino più basso del podio è appannaggio della squadra di casa, la Germania che con la coppia Klein-Punzel sfrutta il calo sul finale dei transalpini e chiude con il bronzo a quota 390.95 Argento per l’Ucraina. Bondar-Prokopchuk, autori di un’ottima gara, chiudono con 409.75 peccando di 7 punti sul finale rispetto alla Russia. Oro dunque a Minibaiev-Bazhina con 416.90. Vice la grande favorita della vigilia e già si è intravisto qualcosa di davvero importante.

CLASSIFICA FINALE

Minibaiev-Bazhina (RUS), 416.90, ORO

Bondar-Prokopchuk (UCR), 409.75, ARGENTO

Klein-Punzel (GER), 390.95, BRONZO

Rosset-Marino (FRA), 374.85

Benedetti-Batki (ITA), 369.90