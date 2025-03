Europei Berlino 2014, nuoto di fondo 25 km: infinita Grimaldi, è d'oro! Stochino di bronzo al maschile

Alla fine c'è sempre Martina. L'Italia, nel panorama natatorio, gode di poche certezze. Sappiamo che in piscina possiamo contare su Federica Pellegrini, che, dal trampolino, Tania Cagnotto è ormai cinese d'Europa. La terza punta di diamante, di una squadra rigorosamente al femminile, è Martina Grimaldi. Il nuoto di fondo, movimento in salute, regala all'Italia la seconda gioia in rosa, dopo il bronzo nella 10 di Aurora Ponselè.

Stavolta il metallo è di quelli pregiati, perché come a Barcellona, allora la scena aveva contorni più ampi, mondiali, è l'azzurra a toccare per prima sulla linea del traguardo, dopo una gara condotta con la consapevolezza di essere punto di riferimento e insieme favorita d'obbligo. Sono sette i secondi che separano l'oro d'Italia dall'argento magiaro di Anna Olasz, con l'esperta Maurer in terza piazza.

Stesso copione rispetto a quanto visto un anno fa in acque catalane. Anche allora una 10 sottotono, conclusa solo in dodicesima posizione. Qui, a Berlino, una Grimaldi non convinta dopo quella che da sempre è considerata la sua gara ideale. Una bracciata pesante al momento di voltare pagina, di esprimere il massimo sforzo. Altra storia oggi, nelle oltre cinque ore di gara.

Sesta e settima Ilaria Raimondi e Alice Franco, perfette vallette della regina d'oro.

La distanza più massacrante premia anche la compagine maschile. L'Italia soffre il ritmo elevato imposto da rivali pericolosi e a farne le spese è Valerio Cleri, a lungo protagonista. A sorpresa spunta Edoardo Stochino. Il bronzo al collo dell'azzurro ha il sapore della vittoria, del carattere. Una lunga volata per stroncare il tedesco Waschburger. Quinto Mario Sanzullo.