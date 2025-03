Europei Nuoto 2014, sincronizzato: Linda Cerruti ancora quarta, terzo oro per la Russia nel singolo

La Russia non lascia niente a nessuno. Non c’è esecuzione perfetta che tenga. Si prendono tutto le ragazze della spedizione dell’est. Questa mattina è arrivato anche l’oro nella gara singola. Non c’erano dubbi che sarebbe andata così, tutto come previsto dunque nella piscina indoor di Berlino. Svetlana Romashina è campionessa europea con un punteggio stratosferico nel libero: 95.8333. Addirittura migliore di quello già fantastico ottenuto nel preliminare. E’ una Marylin Monroe splendida ed elegante, accattivante e fascinosa quella portata in scena dalla russa. L’ironia dell’attrice icona degli anni ’50 è resa perfettamente dalla Romashina che si muove sinuosa con una padronanza senza eguali. Chiude con 189.6584. Non ce n’è. E ora aspetta tutti a Kazan, a casa sua, il prossimo anno per i Mondiali.

La nostra Linda Cerruti, altrettanto splendida, non riesce a guadagnare il terreno necessario per salire sul podio e chiude quarta con un totale di 175.0171. Arriva la terza conferma per i colori azzurri dal nuoto sincronizzato a questi Europei. Il terzo quarto posto. Il Nessun Dorma di Linda è nuotato con gioia e con passione. Ha davvero tanto margine questa giovane e talentuosa ventunenne. Lo diciamo da giorni. Arriva a sfiorare quota 90 punti oggi, davvero ci arriva vicinissima: 89.4333. Migliora rispetto al preliminare. E adesso cuore e gambe alla sfida di questo pomeriggio quando, alle 18, nella gara del libero combinato combatteranno per il podio complice l’assenza della Russia.

Ona Carbonell è la vice campionessa d’Europa. È lei a rincuorare la spedizione spagnola dopo la doppia delusione di ieri, con il sorpasso delle ucraine. Lei a riportare il sorriso. È un argento importante, che vale oro, che ristabilisce le gerarchie venute meno in questa competizione. Oggi la Carbonell si conferma davanti alla Volososhina con un totale di 185.4774. L’ucraina deve accontentarsi della terza piazza con un punteggio totale di 181.8341.

Grandi rivolgimenti invece alle spalle delle quattro di testa. La sorprendente israeliana Anastasia Gloushkov chiude al quinto posto. Sesta è invece la greca Platanioti che fa meglio della francese Chretien solo settima.

Appuntamento alle 18 con l’ultima finale in programma, quella del libero combinato, dove l’Italia punta a medaglia.

RISULTATI FINALE SOLO

Svetlana Romashina (RUSSIA), 189.6584, ORO

Ona Carbonell (SPAGNA), 185.4774, ARGENTO

Anna Volososhina (UCRAINA), 181.8341, BRONZO

LINDA CERRUTI (ITALIA), 175.0171