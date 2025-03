Europei Berlino 2014, nuoto di fondo: nella gara a squadre Italia quarta, oro Olanda

L'Italia del nuoto di fondo scende dal trono. Nella gara a squadre, che a Piombino aveva visto gli azzurri sul tetto d'Europa, trionfa l'Olanda, protagonista assoluta della manifestazione. Non basta alla nostra Nazionale l'apporto di Aurora Ponselè, bronzo nella 10. Ci affidiamo all'esperienza di Ercoli e alla sfrontatezza di Vanelli, ma davanti abbiamo compagini di livello mondiale.

Alle spalle dell'Olanda, in chiusura una grande Van Rouwendaal, la Grecia di Giannotis, il battuto della gara individuale. Completa il podio la Germania dell'esperto Lurz. L'Italia termina al quinto posto, poco dietro all'Ungheria di Eva Risztov.

Queste, al termine, le parole di Ercoli "Sinceramente non so se è stato più all'inizio o alla fine, non siamo stati bravi tatticamente, forse la posizione in acqua più giusta sarebbe stata il trenino".

Ordine d'arrivo:

1) Olanda 55:47.8

2) Grecia 56:05.5

3) Germania 56:14.8

5) Italia 56:20.9

Domani l'ultimo atto del nuoto di fondo. Nella gara più massacrante, la 25 km, ci affidiamo alla campionessa mondiale Martina Grimaldi, al maschile speranze azzurre sulle spalle di Valerio Cleri.