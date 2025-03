Europei Nuoto 2014, sincronizzato: brilla Linda Cerruti nel solo, la squadra agguanta il terzo posto nel combinato

Nel giorno in cui a Berlino si ferma il circo azzurro del nuoto di fondo per il prestabilito riposo, il nuoto sincronizzato è il solo a tener banco agli Europei. È il giorno degli ultimi due preliminari, il solo e il combo, prima delle attese finali. E che emozioni per i colori azzurri! Arrivano inaspettate ma desiderate, dopo due giorni di prove ottime la conferma più dolce nel momento in cui la gara entra nel vivo!!

Brividi ed emozioni! Perché nonostante quell’errore iniziale e qualche timore reverenziale di troppo, non si può non provare un tuffo al cuore quando Linda Cerruti scende in acqua e balla sulle note del Nessun Dorma e l’immenso Pavarotti riecheggia tra gli spalti.

Perché quando la Russia non c’è le ragazze azzurre ballano magistralmente e strappano un terzo posto nel libero combinato che fa sognare. Sognare un podio che vogliono agguantare con la forza della determinazione e del lavoro, perché la crescita dell'Italia si vede e va premiata. Non importa chi non c’è, ora tutto appare alla portata.

Ma andiamo con ordine.

LIBERO SOLO Dicevamo di quanto il Nessun Dorma abbia emozionato. La conferma arriva dai mille spettatori assiepati sugli spalti. Linda è in acqua e loro la seguono con attenzione. I suoi movimenti aggraziati accompagnano la voce del Maestro con morbidezza ed eleganza. Assistiamo alla nascita di un talento, lo vediamo fiorire e di tempo per crescere ancora ce n’è. Deve compiere 21 anni Linda ma il suo futuro è questo. Si, è vero, commette quell’errore in avvio e appare contratta ma conferma il quarto posto del tecnico con un ottimo 88.9333. Impossibile risalire di una posizione ma toccare quota 90 si. L’obiettivo è questo ma in futuro la gloria di una medaglia al collo non potrà negargliela nessuno, solo lei stessa.

Il resto è storia prevedibile. La Romashina incanta e per tre minuti si trasforma in una Marylin sfavillante. La giuria le assegna il top level: ottiene 95.5000 e ipoteca prevedibilmente l’oro. L’iberica Carbonell, in acqua prima della russa, è accattivante sulle note di una musica jazz-rock che conquista il pubblico. 92.5667 e secondo posto confermato. L’ucraina Voloshina scende in acqua per decima, ultima delle prime quattro in classifica. L’atmosfera si scalda, si fa intima. Lei è delicata, eterea. La musica di Morricone è di quelle che ti conquistano il cuore. Lei è perfetta ma non riesce a battere la spagnola e le rimane dietro, ottenendo comunque un buon 92.000. La finale è prevista domenica 17 alle 10.

LIBERO COMBINATO SQUADRE Alle 18 altro brivido per i colori azzurri. Le ragazze portano un nuovo esercizio: un rischio, si potrebbe pensare, ma il pubblico gradisce e le congeda con un fragoroso applauso. Si divertono, è un turbinio di gambe e braccia, un ritmo incessante e la giuria assegna loro 89.4000, punteggio che vale il terzo gradino provvisorio del podio. Dicevamo che la Russia non c’è e allora è il momento buono per concretizzare. C’è sintonia e tecnica. Non manca nulla. Le ragazze dispensano sorrisi e sperano per la finale di domenica alle 18.

L'Ucraina vuole l’oro e lo dimostra subito. È un crescendo di salti, figure coreografiche, prese. Loro sono precise e veloci, uno spettacolo di colori. La giuria le premia, con merito, con 93.1667. Le spagnole si divertono, sono frizzanti, Elvis le accompagna e tutto il pubblico è un batter di mani per cercare il tempo e farlo proprio. Il loro esercizio è teatro e scenicità. Son seconde, fermate a quota 92.0333. Nel frattempo la Grecia approfitta dell’assenza della Russia e della Francia per ritagliarsi un posto come quarta.

PROGRAMMA GARE

Sabato 16 agosto

Ore 10, finale duo libero

Ore 18, finale squadra libero

Domenica 17 agosto

Ore 10, finale solo libero

Ore 18, finale libero combinato