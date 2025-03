Europei Nuoto 2014: preliminari sincronizzato, il duo e il team azzurro blindano il quarto posto

Seconda giornata di gare per il nuoto sincronizzato agli Europei di Berlino. Dopo le prove di ieri del singolo, duo e squadra nella routine tecnica, oggi in acqua è toccato ancora al duo e alla squadra portare in scena, per i preliminari, il programma libero.

CERRUTI-FERRO SI CONFERMANO NEL PRELIMINARE Alle 10, dunque, spazio al duo Linda Cerruti-Costanza Ferro. Le azzurre hanno confermato il quarto posto provvisorio ottenuto nella gara di ieri. Soddisfacente il punteggio ottenuto, 88.5000 figlio di una buona prova che le ha viste portare in scena un esercizio degno di nota ma, a detta dell’entourage azzurro, ancora migliorabile. Qualche sporcatura di troppo ha infatti macchiato il percorso seppur ottimo delle ragazze. Oggi hanno ottenuto 26.3000 per l’esecuzione, 35.6000 per l’impressione artistica e 26.6000 per gli elementi. Questo esercizio, così come quello della squadra, è stato l’unico a non essere cambiato rispetto al Mondiale dello scorso anno: giusto qualche arrangiamento e piccola modifica. A Barcellona i parziali erano stati di 44.870 di tecnico e 44.760 di artistico per un totale di 89.630. C’è da dire che nella manifestazione continentale rispetto a quella dello scorso anno è cambiata modalità di valutazione tanto che i cinque elementi tecnici vengono giudicati singolarmente. Questo implica un terzo punteggio parziale: tecnico, artistico ed elementi di difficoltà.

Se le azzurre hanno confermato il quarto posto ottenuto ieri tenendo a distanza le francesi e le greche, e il primo posto delle russe appare blindato, nella lotta per l'argento è successo ciò che era preventivato. Il duo ucraino ha infatti superato le spagnole in virtù di quanto visto ieri nel tecnico. Le impressioni non erano sbagliate. Le iberiche appaiono meno in forma di un anno fa e questo si evince da quegli 8 decimi di distacco maturati dal duo Voloshina-Ananasova che sulle note di Hansel e Gretel ottengono 92.6000. Carbonell-Klamburg ottengono 91.4000 e si fermano dunque al terzo posto. Nella finale del 16 agosto la corsa all’argento europeo sarà un crescendo di emozioni tutto da seguire.

TEAM FREE, QUARTO POSTO BLINDATO Alle 18 invece, sulle note del Mach Beth già proposto a Barcellona 2013, è toccato al team costless. Le ragazze azzurre hanno dato prova di essere una squadra davvero molto affiatata, strappando applausi dal pubblico accorso per assistere alla gara. Salti, alzate e uscite sorprendenti fanno dell’esercizio azzurro un ottimo rivale per spagnole e ucraine almeno per quanto riguarda l’esecuzione. In acque per prime ottengono 88.9333. C’è fiducia tra le ragazze, complicità e l’espressione artistica è nettamente migliorata. Anche loro blindano il quarto posto come il duo in mattinata.

E come nella gara della mattina anche nel tardo pomeriggio l’Ucraina beffa le iberiche portandosi al secondo posto e marcando ancora di più il proprio ruolo di anti-Russia. Le ucraine chiudono con 92.7000; le spagnole invece, in acqua subito dopo, si fermano a quota 91.7667. Inespugnabile il primo posto della Russia che ottiene un punteggio davvero alto tenendo conto dei nuovi paramentri di valutazione: 96.0333.

Domani, giorno di ferragosto, solamente il sincronizzato colorerà l’aria di Berlino e di questi Europei complice lo stop del fondo. In programma gli ultimi due preliminari:

ore 10:00 il solo libero

ore 18:00 il combo