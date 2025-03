Volley femminile, Gran Prix: l'Italia stende la Thailandia

L'Ital-Volley suona la seconda. Dopo la sofferta affermazione contro la Nazionale nipponica, arriva un più agevole successo con l'emergente Thailandia. Convincente la prova delle azzurre, alla ricerca di una continuità talvolta ancora latente. 3-0 il punteggio finale, 25-19 25-21 25-23, con l'Italia padrona del campo per due set e in sofferenza nel terzo parziale.

Bonitta presenta un sestetto simile a quello proposto con il Giappone. L'assenza forzata di Ferretti porta ancora in regia Signorile, mentre Piccinini si siede per far posto a Caterina Bosetti. Per quest'ultima di certo la miglior performance fin qui. In attacco e al servizio crea difficoltà continue alle nostre avversarie, fermate dal muro granitico della coppia Arrighetti - Chirichella.

Centoni è il nostro metronomo offensivo. Ci affidiamo a lei nei momenti di difficoltà, come a Del Core, campionessa esente da pressione.

Nel terzo set dentro Diouf e Malinov, per Centoni e Signorile. La Thailandia ritrova energia e prova a scappare, ma Chirichella, sorpresa azzurra in questo Gran Prix, chiude la porta, prima della firma della stessa Malinov e di Bosetti. L'Italia chiude in tre e aspetta, domani, la Cina per l'ultima sfida di questo secondo trittico.