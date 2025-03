Nuoto paralimpico: Cecilia Camellini cala il tris

4-3-3. Non è uno schema calcistico, ma la suddivisione delle medaglie d'oro in casa Italia ai Campionati Europei di nuoto Paralimpico in corso ad Eindhoven. E così, nel sesto giorno di gare, è Cecilia Camellini ad aggiungere la terza punta al suo personalissimo tridente. La gara dei 100 stile, nuotata con il tempo 1'09"34 è una gemma preziosa, che permette alla ragazza di Formigine di lasciare l'Olanda avendo fatto bottino pieno, dal momento che ha colto la massima posta in palio in tutte e tre le gare a cui era iscritta: 100 dorso, 50 stile e, appunto, i 100 stile vinti oggi. Lontane, lontanissime le avversarie: Daniela Schulte, argento, arriva dietro di tre secondi e mezzo, portandosi dietro la svedese Maja Reichard, alla fine terza.

Ma le belle notizie in casa Italia non finiscono qui, perchè a referto c'è da mettere il bronzo di Valerio Taras nei 50 farfalla categoria S7, e l'ufficializzazione della medaglia di bronzo vinta ieri dalle staffettiste azzurre nella 4x50 mista. Le russe, seconde ma poi squalificate, hanno presentato ricorso che però è stato respinto. Tirano un sospiro di sollievo le nostre Arjola Trimi, Stefania chiarioni, Giuia Ghiretti e Arianna Talamona. La loro medaglia è al sicuro.

Fra gli altri azzurri in gara, sesto posto per Simone Ciulli nei 100 dorso S7, quinto Fabrizio Sottile nei 100 stile S12. Martina Rabbolini, infine, chiude quinta nella gara che ha visto il trionfo di Cecilia Camellini.