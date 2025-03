Morlacchissimo!

Ancora lui, ancora Federico Morlacchi! Non si ferma più il varesino, che nella gara dei 200 misti SM9 cala il poker tutto d'oro. Che è anche la medaglia numero 14 per la causa azzurra, la nona d'oro. Per firmare la sua quarta sinfonia, Morlacchi ha messo in fila due ungheresi, Tamas Sors e Tamas Toth.

Nell'ultima finale di giornata, quella della staffetta 4x50 mista 20pts, è poi arrivata la quindicesima medaglia. È un bronzo,per il quartetto azzurro, composto da Arianna Talamona, Giulia Ghiretti, Stefania Chiarioni e Arjola Trimi. La vittoria è andata all'Ucraina (Oksana Khrul, Yelizaveta Mereshko, Olena Fedota e Olga Siderska) davanti alla Norvegia (Sara Josefine Hanssen, Ingrid Djupskas, Sara Louise Rung e Ingrid Thunem).

Fra gli altri azzurri in gara, da segnalare il nono posto di Francesco Bocciardo nei 100 stile S7, il settimo di Xenia Palazzo nei 200 stile S14 e l'undicesimo di Simone Ciulli nei 200 misti SM10. Quinto posto, infine, per Arianna Talamona nei 100 stile S7.