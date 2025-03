A Eindhoven è ancora super Italia

Dopo l'inizio con il botto di ieri, dove erano arrivati l'oro di Arjola Trimi ed il bronzo di Arianna Talamona, il nuoto paralimpico continua a regalare gioie all'Italia nella piscina di Eindhoven, dove sono in corso i Campionati Europei.

Una seconda giornata cominciata già con i fuochi d'artificio al mattino, con i titoli vinti dalle "star" Federico Morlacchi e Cecilia Camellini. Il varesino ha stravinto la competizione dei 400 metri stile libero categoria S9, staccando di quasi 5 secondi il croato Kristijan Vincetic, mentre la medaglia di bronzo è andata al portoghese David Grachat. Alla grande anche Cecilia Camellini: la ragazza di Formigine si era presa una pausa dalle gare internazionali dopo Londra 2012, ma al suo rientro ha rimesso le cose a posto, riprendendosi il suo regno, malgrado non fosse al top della condizione causa febbre nella giornata di ieri. Un contrattempo che però non ha fermato Cecilia, che nella gara dei 100 metri dorso riservata alla categoria S11 (atlete con disabilità visiva) ha avuto ragione della tedesca Daniela Schulte, mentre al terzo posto si è qualificata l'ucraina Maryna Piddubna. Quarto posto per un'altra azzurra, Martina Rabbolini. Per lei, all'esordio assoluto in una competizione internazionale, si tratta del secondo quarto posto dopo quello ottenuto ieri nella gara dei 100 rana. "Mi sarei aspettata un tempo migliore oggi" ha detto la stessa Rabbolini al sito della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico "ma va benissimo cosi, per essere la mia prima gara Internazionale, due quarti posti non sono per niente male anzi... ".

Sempre in mattinata sono poi arrivate altre due medaglie. A conquistarle sono state Giulia Ghirotti - seconda nella gara dei 100 farfalla SB4 vinti dalla fortissima norvegese Sarah Louise Rung- e il capitano della nazionale azzurra Efrem Morelli, terzo nei 100 rana SB4. La gara è stata vinta dallo spagnolo Ricard Ten davanti al greco Antonios Tsapatakis.

Ma i fuochi d'artificio non sono finiti: nel pomeriggio ci pensa una super Arjola Trimi a scaldare il clan Italia sugli spalti di Eindhoven. L'azzurra, dopo aver siglato il miglior tempo in batteria nel corso della mattinata, è andata a prendersi l'oro nei 50 metri stile libero categoria S4 (S1-S4), davanti a Lisette Teunissen e all'ucraina Olga Sviderska (che fa segnare anche il nuovo record del Mondo nella categoria S3). Niente bis invece per Arianna Talamona, che nei 50 stile libero categoria S7 si classifica sesta. La gara è andata alla britannica Susannah Rodgers, che centra il secondo oro in altrettante gare a cui ha preso parte. Nel pomeriggio sono stati impegnati in finale anche Fabrizio Sottile (100 dorso S12), Valerio Taras (50 sl S10) e Simone Ciulli (100 farfalla S10), ma nessuno di loro è riuscito a salire sul podio. Ciulli però si consola con il nuovo primato italiano di categoria, ottenuto fermando il cronometro sul tempo di 1'01"67.

Con quelle di oggi salgono così a sette le medaglie conquistate sin qui dagli azzurri, che piazza l'Italia al quinto posto del medagliere. Lassù continua a volare l'Ucraina, seguita dalla Gran Bretagna e dalla Russia. Ma da qui al prossimo 10 agosto, stiamo certi, i nuotatori d'Italia sapranno regalare altre gioie.