Roma, Scozzoli e i velocisti sugli scudi

Seconda giornata di gare oggi a Roma per i Campionati Italiani assoluti estivi. Assente Federica Pellegrini, rimasta a Verona assieme a Filippo Magnini per preparare la kermesse europea, non sono comunque mancati gli spunti interessanti.

A partire dalla vittoria di Fabio Scozzoli nei suoi 100 rana. Il romagnolo, che non sarà comunque presente ai prossimo Europei di Berlino, ha fermato il cronometro sull’1’00”65, che equivale al non tempo stagionale a livello europeo. Sugli scudi anche Erika Ferraioli e Marco Orsi. Dopo le vittorie di ieri nei 50 stile (con record italiano per la ventottenne romana) e nei 100 stile, oggi i due si sono ripetuti a gare invertite. Bella la sfida nei 50 stile maschili, dove è andato in scena il duello Orsi/Dotto, vinto ancora dal bolognese.

Poco indicative, perchè influenzate dai carichi di lavoro, le prestazione di Arianna Barbieri nei 100 dorso (vittoria per Stefania Cartapani) e Aliessa Polieri nei 200 farfalla (assente Stefania Pirozzi). Nei 1500 stile libero donne, vittoria per Martina Caramignoli. Negli 800 maschili vittoria per Federico Vanelli, mentre i 200 misti vanno a Federico Turrini.

