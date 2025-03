Volley femminile, Gran Prix: buona Italia, preoccupazione per L.Bosetti

Sorrisi e paure. L'Italia del volley femminile si mette alla prova nella prima giornata di Gran Prix contro un avversario sulla carta abbordabile, la Repubblica Dominicana, ma con i dubbi portati da un gruppo rinnovato, creato ad arte per unire esperienza e freschezza. Sulla panchina azzurra il ritorno di Marco Bonitta.

Il punteggio non ammette repliche. L'Italia domina tutti i parziali, chiudendo agevolmente la pratica. Resta però con il fiato sospeso il gruppo azzurro per l'infortunio occorso a Lucia Bosetti. L'atleta è ricaduta male nel secondo set e ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Si sospetta una distorsione, in attesa di esami specifici.

Nel primo set è la rientrante Centoni a trascinare un'Italia che al servizio crea un solco importante. Sfruttiamo le incertezze in attacco delle nostre avversarie per chiudere il parziale 25-18. Dopo un inizio in equilibrio le azzurre scappano anche nel secondo set, fino all'infortunio di Bosetti. Al posto di Lucia, campo per la veterana Piccinini. La Repubblica Dominicana si scioglie con l'andare dell'incontro e l'Italia non ha problemi a conquistare il primo successo. 25-23 e 25-15, questo il punteggio di secondo e terzo.

In questo Gran Prix, chiaro preludio del Mondiale in programma a settembre, l'Italia si ritrova nel girone con Repubblica Domenicana appunto, Brasile e Cina. Nel primo incontro di giornata il Brasile ha prevalso tre set a uno sulla Cina. Le azzurre affronteranno le brasiliane nel secondo match, in programma domani alle ore 20.