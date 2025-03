Nuoto: a Roma vola Erika Ferraioli

Spetta ad Erika Ferraioli la copertina di questa prima giornata di assoluti estivi di nuoto in corso di svolgimento a Roma, ultimo, probante test a pochi giorni dalla partenza per Berlino per le sfide europee.

La sprinter romana, fresca di laurea in lingue, ha infatti stabilito il nuovo riferimento nazionale sulla distanza dei 50 metri stile libero, con il cronometro fermato sul tempo di 25"07. Cade così il precedente primato, datato agosto 2006, a firma di Cristina Chiuso. 25"18 il tempo stabilito dalla ex Capitana della nazionale azzurra, la quale ha spronato le ragazze a fare ancora di più in vista di Berlino: "Ma ora lei, Silvia (Di Pietro, ndr) e tutte le altre dovranno necessariamente scendere sotto i 25 secondi, perché quel tempo non ha più la valenza di otto anni fa" ha detto la stessa Chiuso interpellata dal portale swimbiz.it "anzi, l’obiettivo è migliorare già a Berlino - perché con le varie Sjostrom, Ottesen Gray, Dekker, Heemskerk…quel tempo è al limite per entrare in finale". Un obiettivo ben impresso già nella mente della ventottenne portacolori dell'Esercito, che ribadisce il concetto al sito Federale.

La giornata di oggi ha raccontato anche della vittoria di Marco "Bomber" Orsi sui 100 metri stile libero. Per il programma completo e per il riepilogo di tutti i risultati di giornata, cliccare qui.