World League, Final six: l'Italia sconfigge 3-0 gli Stati Uniti

Nella splendida cornice di Firenze, sostenuta dal pubblica di casa, l'Ital-Volley piega 3-0 gli Stati Uniti lanciando un forte segnale alle potenze presenti nell'altro girone e nel contempo mettendo una pietra decisiva per la semifinale. I parziali, 25-22 25-21 26-24, raccontano di una partita equilibrata soprattutto nel terzo parziale.

L'Italia parte forte e nel primo set scappa via fino all' 8-4 del primo time-out tecnico. La reazione statunitense non tarda ad arrivare. Rooney e Anderson colmano il gap e si giunge sul 16-16. Qui sono gli azzurri, trascinati da Parodi, a mostrare mano ferma e idee chiare.

Gli Stati Uniti accusano il colpo e, dopo aver lasciato il primo set, sprofondano anche nel secondo. L'Italia ha addirittura otto set point, sul 24-16. Ne spreca 5, prima di mettere la firma sul parziale. 25-21.

Con il match in cassaforte, giunge il naturale momento di rilassamento. Ne approfittano gli USA che si issano fino al 16-10 con un Anderson incontenibile. La rimonta porta la firma di Zaytsev e Parodi. Due ace dello Zar cancellano le occasioni americane e ai vantaggi festeggia Berruto.

Il secondo appuntamento venerdì, alle 20.30, contro l'Australia.