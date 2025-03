Pallanuoto, Europei: secondo successo per il Settebello

Cresce l'Italia di Alessandro Campagna. Giovane, come mai in passato. Il Ct azzurro ha modellato il gruppo attorno a uomini d'esperienza come Giorgetti e Figlioli, introducendo novità importanti in vista dei Mondiali in programma il prossimo anno in Russia e soprattutto del prossimo quadriennio olimpico.

La seconda giornata agli Europei di Budapest conferma il trend d'esordio. Dopo l'agevole affermazione contro la rinnovata Russia, l'Italia liquida senza patemi l'insidiosa Romania. Eloquente il punteggio finale, 9-4, maturato grazie ai due periodi di mezzo, in cui gli azzurri concretizzano un parziale di 7 reti a 2.

Migliori marcatori Giorgetti e Luongo, con due reti a testa. A segno anche Fondelli, Di Fulvio e Velotto, pochi mesi addietro protagonisti al Mondiale Under 20 e ora gettati nella mischia di fronte ai mostri sacri d'Europa.

Il cammino prevede ora per l'Italia il match abbordabile con la Georgia (ore 11.30, giovedì 17), prima della super sfida con l'imbattuto Montenegro e la chiusura con la temibile Grecia.

Risultati odierni:

Gruppo A

Russia - Montenegro 7 - 15

Romania - Italy 4 - 9

Georgia - Grecia 6 - 15

Gruppo B

Germania - Serbia 7 - 12

Croazia - Spagna 8 - 8

Francia - Ungheria 7 - 12