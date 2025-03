Nazionale: Debutto azzurro in amichevole contro il Giappone

Giovedì 17 luglio alle ore 20.00 presso il PalaFacchetti di Treviglio si giocherà l’amichevole Italia-Giappone. Per le azzurre sarà un test importente che metterà in mostra gli esperimenti tecnici del ct Bonitta. Piccinini e compagne affronteranno tra mercoledì e venerdì le nippoche per tre incontri (due al Pala CBL di Costa Volpino) ma l’evento clou è senza dubbio quello di Treviglio.

Le convocate - Il ct ha convocato 17 atlete: le alzatrici Ferretti, Malinov e Signorile; gli opposti Centoni e Diouf; le centrali Arrighetti, Bonifacio, Chirichella e Folie; le schaicciatrici Caterina Bosetti, Lucia Bosetti, Del Core, Fiorin, Loda e Piccinini; i liberi De Gennaro e Merlo.

Biglietti - L’incessante prevendita dei biglietti fa supporre un sold out e giustifica la chiusura anticipata dei punti vendita: Crema, Vaprio, Bergamo e Inzago. Resteranno ancora attivi i punti di Treviglio (Angolo Verde di Viale Oriano, Caffè Matteotti di Corso Matteotti e lo Sportello Giovani BCC in via San Martino). Gli eventuali biglietti disponibili potranno essere acquistati la stessa sera del 17 luglio, a partire dalle 17.30 quando aprirà il botteghino all’ingresso del PalaFacchetti.

Accrediti - L’indirizzo email per gli accrediti è [email protected] e sarà disponibile fino a martedì 15 c.m. (o fino ad esaurimento biglietti).