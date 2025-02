WTA Lussemburgo - I risultati dei quarti di finale

Come a Mosca, anche in Lussemburgo siamo sul rettilineo d'arrivo. Ieri i quarti di finale, oggi, dalle 17, le semifinali. Tra Puig e Broady c'è partita solo nel secondo parziale. Tramonto britannico, dal 55, la Broady ha il giusto spunto e prolunga la sfida. Prima e dopo, il dominio della ragazza di San Juan. 60 57 61 il finale. Per la Broady, rientrata da LL dopo il KO con la Parmentier, resta un torneo estremamente positivo.

Elise Mertens ferma invece la seconda britannica, Heather Waston. La belga, un set concesso alla Brengle al secondo turno, ma in generale un'impressione diffusa di solidità, si impone con doppio 64. Dilaga Pauline Parmentier. La francese consegue il sesto sigillo, il terzo nel tabellone principale. Contro la Larsson, perde 3 giochi. 61 62 Parmentier, 6-0 il conto set negli ultimi tre match.

Infine, l'uscita prematura di Kiki Bertens. Dopo lo squillo a Bastad, incappa nella reazione della teutonica Witthoeft. 61 62 per la tedesca.

I risultati

Puig - Broady 60 57 61

Mertens - Watson 64 64

Parmentier - Larsson 61 62

Witthoeft - Bertens 61 62

Ad aprire il programma odierno, Parmentier e Witthoeft, a seguire Puig - Mertens. Prime fasi, invece, dedicate al doppio.