WTA Mosca - I risultati dei quarti

Quarti di finale, nella giornata di ieri, sul veloce di Mosca. Daria Kasatkina - punto di volta del torneo al primo turno, sigillo con la Pavlyuchenkova - archivia in due set la pratica Sasnovich - in precedenza affermazioni con Babos e Mladenovic - ed approda in semifinale. Terza W per la Kasatkina con la bielorussa, la seconda nel 2017 dopo quella di Cincinnati.

Festa di casa, anche la Vikhlyantseva si siede al tavolo delle migliori quattro. Incamera un risultato importante, liquida in tre la transalpina Cornet. Dopo il sigillo nel derby con la Vesnina, un braccio di ferro di rincorsa. Iniziale 64 francese, poi squillo russo. 75 63. La Lapko - qualificazioni e due assoli nel tabellone principale, il secondo parzialmente favorito dalle imperfette condizioni della Gavrilova - si ferma al cospetto della Begu. Si gioca sul filo dell'equilibrio, 63 46 75 Begu.

A completare il quadro, la vittoria della Goerges. La teutonica si conferma tennista estremamente solida e respinge la Tsurenko. Una rivalità consolidata nella stagione corrente, due sorrisi per parte. A Mosca, doppio 63 Goerges.

Le semifinali sono in programma quest'oggi e vanno ad incastonarsi tra gli impegni maschili. Tocca proprio al comparto femminile illuminare inizialmente il centrale. Non prima delle 14, Kasatkina - Begu, a seguire Vikhlyantseva - Goerges.