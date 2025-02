WTA Mosca - Cadono le stelle

Rivoluzione a Mosca. Il torneo femminile perde diverse protagoniste all'alba della competizione. La sconfitta della transalpina Mladenovic sorprende solo parzialmente, stante il periodo negativo. La prima testa di serie incassa l'ennesima battuta d'arresto, non vince dal primo turno di Washington - nell'occasione W con la Maria. Qui cede alla Sasnovich - 62 26 62. Un'altra bielorussa colora il pomeriggio moscovita. Dalle qualificazioni al terzo turno, la Lapko - avanti 63 31 - sfrutta il ritiro della Gavrilova per regalarsi un palcoscenico prestigioso. Non l'unico ritiro di giornata. La Rybarikova raccoglie le briciole nel primo parziale con la Cornet - 61 francese - poi annuncia lo stop.

Irina Camelia Begu sfata il tabù Sevastova. Disco rosso a Dubai e Roma, a Mosca trova il primo sigillo del 2017. 64 63, per la Sevastova è la quarta L consecutiva, non esulta dal recente US Open. Fatica a ritrovarsi anche Coco Vandeweghe, semifinalista a New York al cospetto di Madison Keys. Seconda fermata a Pechino, alla Kremlin Cup passo falso con la Tsurenko - 75 16 62 il finale.

La Kasatkina regola senza particolari patemi la Siniakova - 62 63 - la Goerges si sbarazza della Putintseva - 63 63. Infine, derby russo alla Vikhlyantseva. Seconda eliminazione al 1T per la Vesnina, dopo quella di Hong Kong con la Kumkhum. 76(3) 64 per la 20enne di Volgograd.

Questo il programma odierno

CENTRE COURT STARTS AT 12:00 NOON

QF Aliaksandra Sasnovich VS Daria Kasatkina

QF Irina-Camelia Begu VS (Q) Vera Lapko

NOT BEFORE 6:30 PM

QF Alizé Cornet VS Natalia Vikhlyantseva

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

NOT BEFORE 4:30 PM

QF (7) Julia Goerges VS Lesia Tsurenko