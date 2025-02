WTA Linz - Avanzano Rybarikova e Strycova

A Linz - Austria - avanzano le prime due teste di serie. La Rybarikova - ritiro a Pechino nel corso del match con la Halep - consegue la seconda vittoria con la tedesca Witthoeft. 76(4) 63 per la slovacca. Barbora Strycova, invece, dopo il buon approccio con la Brengle, concede il bis con la Fett. Primo set in difetto per la ceca, ottimo il ritorno. 26 63 63. La croata saluta il torneo con il sorriso, dopo un ottimo percorso di qualificazione e il primo turno con la Allertova.

Si interrompe la marcia di Varvara Lepchenko. Periodo positivo - 3T a Wuhan e segno "+" anche a Pechino - ma a Linz non riesce ad ingranare ed inciampa con la svedese Larsson. Quarto successo per la scandinava in sei confronti. 62 63. Sorana Cirstea - quarti a Pechino e KO con la Ostapenko - piega una Vikhlyantseva coriacea. Il prolungamento del primo parziale è infinito, la rumena esulta 16-14. Nel secondo, 6 giochi a 4 Cirstea e incontro agli archivi. Infine, in tre, la Golubic prevale sulla Tomova. 46 64 61.

Quest'oggi, dalle 14, sul centrale i quarti di finale. La ritrovata Bencic attende la sorpresa Buzarnescu, a seguire Larsson - Golubic. Non prima delle 18.30, Strycova - Maria, in serata palcoscenico per Rybarikova e Cirstea.