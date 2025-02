WTA Linz - Vince ancora la Bencic, Strycova in due

Buona la seconda. Belinda Bencic consegue un altro successo sul veloce di Linz, supera in tre set la Arruabarrena e prova a ricostruire, passo dopo passo, la sua carriera. L'affermazione di mercoledì segue quella d'esordio - sempre in tre - con la Flipkens e conferma il ritorno, almeno a livello fisico, della svizzera. 63 26 63 il punteggio finale. Bencic ai quarti, ad attenderla la Buzarnescu. Dopo tre partite di qualificazione, due sigilli nel main draw. Supera anche la Tomljanovic, ottiene un risultato prestigioso. Avvio in difetto - 46 - dal prolungamento del secondo un monologo. 76(1) 61.

Non solo incontri di secondo turno nella giornata di ieri. Primo impegno nel torneo per Barbora Strycova, seconda testa di serie. Quarti a Pechino, fatale il derby ceco con la Kvitova, regola la Brengle in due set. 75 63. Esce invece la sesta forza dell'Upper Austria Ladies Linz. La Siniakova, subito fuori a Pechino per mano della Stosur, inciampa anche qui. Si aggiudica il tie-break d'avvio - 7 punti a 5 - poi cede alla Golubic 62 63.

La Maria doma la qualificata Kuzmova - 62 63 - la Witthoeft fatica con la wild card di casa Haas - 63 46 64. Infine, la Cirstea prevale sulla Van Uytvanck - 63 75.

Il programma odierno

Campo Centrale - Ore 14

Fett - Strycova

Lepchenko Larsson

Rybarikova - Witthoeft

Vikhlyantseva - Cirstea