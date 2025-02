WTA Hong Kong, i risultati di giornata

La settimana WTA, come detto nei giorni scorsi, si divide in tre. Si gioca a Linz, Tianjin e Hong Kong. Concentriamo ora l'attenzione sul Prudential Hong Kong Tennis Open e sugli incontri del lunedì. Programma di singolare ultimato da qualche minuto, interessanti riscontri. Sam Stosur supera il primo turno in tre set. La wild card Ya Hsuan Lee complica il cammino dell'australiana, in evidente difetto di fiducia e tennis. Dopo il sigillo con la Siniakova a Pechino - prima W dal Roland Garros - e la seguente eliminazione per mano della Ostapenko, la Stosur prova a dare un senso al suo finale di stagione. 63 46 61.

Netta, per proporzioni, l'affermazione di Shuai Zhang, autrice di recente di ottime cose su superficie veloce, come sottolinea il titolo a Guangzhou, in finale con la Krunic. La cinese travolge la nipponica Nara con doppio 60. Avanza anche Qiang Wang, 63 60 a Kai-Chen Chang.

Shelby Rogers, una delle possibili variabili del torneo corrente, sorvola l'ostacolo Su-Jeong Jang - 64 64 - un'altra americana, la Gibbs, si porta alla seconda fermata. 64 26 75, questo il punteggio finale con la Grammatikopoulou. Shuko Aoyama, dopo un buon percorso di qualificazione, cede alla Cabrera - 75 63.

L'attesa è ora per le principali teste di serie, in campo da domani. Elina Svitolina comanda la parte alta ed attende la Diyas. Venus Williams, invece, guida la seconda porzione di tabellone. Esordio con la Ozaki. Spicca l'incrocio tra Wozniacki e Bouchard.

I risultati

Stosur - Lee 63 46 61

Rogers - Jang 64 64

Zhang - Nara 60 60

Wang - Chang 63 60

Cabrera - Aoyama 75 63

Gibbs - Grammatikopoulou 64 26 75