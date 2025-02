WTA Pechino - Halep vs Kasatkina, Svitolina alla prova Garcia

L'incontro tra Kvitova e Wozniacki, tra i più attesi di giornata, si risolve piuttosto rapidamente. La Kvitova sforna una solida prestazione in battuta, annulla quattro palle break e contiene i tentativi della danese, specie nel secondo parziale, il più equilibrato. Settimo successo personale in dodici confronti, quarti in saccoccia. 61 64. Secondo pronostico, il match tra Svitolina e Vesnina. L'ucraina, dopo la W con la Barty, regola la russa 62 75.

Nella giornata di domani, al China Open, sono in programma i quarti, il via, come di consueto, alle 6.30 ora italiana. Sul centrale, incrociano la racchetta Halep e Kasatkina. Per la rumena, specie dopo il successo, il primo in carriera, con Maria Sharapova, un banco di prova importante. Maggior testa di serie in corsa, la Halep deve infrangere il muro della Kasatkina. In stagione, una vittoria per parte. Il sigillo di Simona sul rosso, al Roland Garros, la replica di Daria a Wuhan. Non prima delle 10.30, derby ceco. La Kvitova poggia la sua candidatura sui numeri. Sette squilli in otto sfide, unico passaggio a vuoto a Indian Wells, nel 2011. Lo scorso anno, al WTA Elite, 61 64 Petra. La Strycova è però tennista con fondamentali e carattere, come dimostra il successo con la Gavrilova al terzo turno. Partita vera. Infine, Svitolina vs Garcia, forse il piatto più intrigante. La transalpina è in striscia aperta - la scorsa settimana il titolo a Wuhan - ha colpi da prime cinque e rinnovata fiducia. Una lezione alla connazionale Cornet per spaventare la Svitolina, come detto puntuale con la Vesnina. Incontro senza una favorita definita.

Sul Lotus Court, Jelena Ostapenko. Qualche scambio, poi il ritiro della Peng e l'approdo ai quarti. Accoppiamento non proibitivo, trova la Cirstea e non Karolina Pliskova, sorpresa proprio dalla nativa di Bucarest. Al recente US Open, 64 64 per la lettone.

Il programma

NATIONAL TENNIS STADIUM STARTS AT 6:30 PM

QF Daria Kasatkina VS (2) Simona Halep

NOT BEFORE 10:30 PM

QF Barbora Strycova VS (12) Petra Kvitova

NOT BEFORE 15:00 PM

QF (3) Elina Svitolina VS Caroline Garcia

LOTUS COURT STARTS AT 6:30 PM

NOT BEFORE 8:30 PM

QF (9) Jelena Ostapenko VS Sorana Cirstea