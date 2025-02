WTA Pechino - Il programma di mercoledì, spicca Sharapova - Halep

Il palcoscenico è, ovviamente, per Maria Sharapova e Simona Halep. Il mercoledì di Pechino propone un incrocio d'élite, l'ottavo tra due delle principali protagoniste del circuito femminile. Una favorita d'obbligo, almeno per i numeri. 7-0 il conto dei precedenti in favore di Masha, fresca di successo a Flushing Meadows, in un primo turno per cuori forti. Emozioni, quelle che regala una regina di ritorno come la russa, costretta al terzo da Sevastova e Makarova. La Halep approda alla partita dopo la W in carrozza con la Rybarikova - ritiro nel corso del secondo parziale - ma deve sconfiggere parecchi fantasmi.

Terzo turno, come quello tra Kasatkina e Radwanska. Qui non esistono partite in archivio in grado di fornire una chiave di lettura certa, si affrontano due giocatrici profondamente diverse. Il braccio educato di Aga incoccia contro l'indomito carattere di Daria. Occasione propizia per la polacca, fin qui in difetto in questa stagione.

Si completa, poi, il secondo turno, piatto ricco. Niculescu e Peng inaugurano il programma femminile sul centrale - teatro anche delle due sfide citate poc'anzi - Stosur ed Ostapenko vanno al braccio di ferro sul Lotus Court. Per Sam, un difficile recupero post Roland Garros. Diversi problemi e una sola affermazione, qui a Pechino con la Siniakova. Trampolino perfetto per recuperare fiducia e gioco. Trova la campionessa di Parigi, la signora di Seoul, semifinalista a Wuhan la scorsa settimana. Impresa difficile.

Sul medesimo rettangolo, l'esordio della finalista di Wuhan, Ashleigh Barty. Dopo il bye iniziale, deve fermare la Svitolina, terza testa di serie del torneo. 2-0 al momento, nel 2017, squillo ucraino in Fed Cup e a Wimbledon. Interessante seguire l'evolversi della contesa, risultato non scontato. Infine, sul Moon Court, Caroline Garcia, fatale alla Barty qualche giorno fa. Con la Mertens non può distrarsi, attenzione a possibili contraccolpi dopo una settimana ad alta tensione.

Il programma

NATIONAL TENNIS STADIUM STARTS AT 12:30 PM

NOT BEFORE 2:30 PM

2ND RD Monica Niculescu VS Shuai Peng

3RD RD (WC) Maria Sharapova VS (2) Simona Halep

NOT BEFORE 9:00 PM

3RD RD Daria Kasatkina VS (11) Agnieszka Radwanska

LOTUS COURT STARTS AT 12:30 PM

2ND RD Samantha Stosur VS (9) Jelena Ostapenko

NOT BEFORE 6:30 PM

2ND RD (3) Elina Svitolina VS Ashleigh Barty

MOON COURT STARTS AT 12:30 PM

2ND RD Caroline Garcia VS Elise Mertens