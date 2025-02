WTA Wuhan - Fuori Stephens e Keys

Scossa tellurica a Wuhan. Due delle tenniste più attese, recenti protagoniste a Flushing Meadows, salutano il torneo all'esordio. Fuori subito Sloane Stephens, regina a New York, e Madison Keys, finalista nel medesimo contesto. Il rientro al Dongfeng Motor Wuhan Open è amaro, la bolla magica va in frantumi a contatto con il rettangolo asiatico. La Stephens crolla al cospetto di Qiang Wang. La tennista di Tianjin annulla 9 palle break, difendendo con successo il servizio, l'americana è invece imprecisa, anche pallina alla mano. Quattro rotture, due per set, certificano la resa. 62 62.

Madison Keys parte male con la connazionale Lepchenko, solo sette punti con la prima, ma sembra risalire la corrente dopo l'iniziale 26. Nel secondo, la Keys ha a lungo il pallino, come testimoniano le dieci palle break a referto, ma la Lepchenko ha la lucidità per cogliere al volo le poche aperture. Il parziale si trascina al prolungamento, 7-4 Varvara, confronto agli archivi.

Daria Kasatkina, dopo la sconfitta con la Kerber nel secondo turno di Tokyo, si presenta a Wuhan al cospetto della Riske. Rendimento alterno, la russa pone il sigillo al terzo set. Insegue, la Kasatkina, la definitiva maturazione su questa superficie. Diversi tornei, il punto più alto all'US Open, quarto turno e KO con la Kanepi.

Affermazione importante, infine, per Agnieszka Radwanska. La polacca regola per la quinta volta in carriera, la terza sul veloce, la Rybarikova. Spifferi di talento in una stagione in costante difetto. Semifinalista a New Haven, stoppata nel quarto slam dell'anno dalla Vandeweghe, Aga riparte da Wuhan e stacca il pass per il secondo turno in due set, 64 75. Per la Rybarikova, invece, seconda fermata al via, dopo quella maturata a Tokyo con la Strycova.

I risultati

Wang - Stephens 62 62

Lepchenko - Keys 62 76(4)

Kasatkina - Wang 61 26 63

Radwanska - Rybarikova 64 75