WTA Eastbourne: fuori la Errani, passano Radwanska e Wozniacki

Giornata di ottavi di finale all'Aegon International di Eastbourne, la prova generale per il tennis femminile in vista delle due settimane più attese della stagione, quelle in cui verrà data la caccia al trono di Wimbledon.

E il tennis italiano lascia il circolo inglese con qualche giorno di anticipo, a causa della sconfitta di Sara Errani. La tennista bolognese cade sotto i colpi della russa Daria Gavrilova, che nella giornata di ieri aveva sconfitto un'altra azzurra, Camila Giorgi. Anche in questo caso la gara si è chiusa al terzo set, con la russa che ha chiuso facilmente il primo set, prima di perdere un lottatissimo secondo parziale e ritrovare le energie e il controllo del match nel set decisivo. Per la Errani sono arrivati comunque dei discreti segnali, sia sul piano atletico che nella presa di confidenza con l'erba.

Negli altri incontri, si segnalano le vittorie di Caroline Wozniacki e Agnieszka Radwanska, le quali superano rispettivamente la russa Svetlana Kuznetsova e la ceca Katerina Pliskova, due avversarie molto dure, e volano ai quarti di finale. Molto bene anche Sloane Stephens, la quale supera agevolmente in due set la padrona di casa e lascia, come unica britannica ancora in corsa per il titolo, la sorprendente Johanna Konta, che agli ottavi ha confitto la spagnola Garbine Muguruza. Ancora un colpo di sfortuna, infine, per Eugenie Bouchard, costretta al ritiro per infortunio durante il secondo set del match contro Belinda Bencic: speriamo che sia stata solo una decisione precauzionale in vista di Wimbledon.

Stephens b. Watson 6-2 6-3

Gavrilova b. ERRANI 6-1 5-7 6-2

Petkovic b. Vandeweghe 6-3 6-4

Wozniacki b. Kuznetsova 6-7 6-3 6-1

Radwanska b. Pliskova 6-2 6-1

Konta b. Muguruza 6-4 4-6 6-3

Bencic b. Bouchard 6-4 3-0 rit.

Pironkova b. Cibulkova 6-7 6-4 6-1