WTA Eastbourne, la Errani sfida la Gavrilova

Otto incontri di singolare, equamente divisi tra Campo Centrale e Campo n.1. A Eastbourne, le tenniste ancora in corsa si giocano l'accesso ai quarti di finale. Sara Errani è l'ultima carta azzurra, dopo le eliminazioni di Camila Giorgi e Flavia Pennetta. Sara torna sul verde inglese in serata - 4° match sull'uno - per affrontare la russa Daria Gavrilova. La Gavrilova si ritrova nel torneo grazie al forfait della Kvitova, fermata da un malanno alla gola, ed è reduce dal successo con Camila Giorgi.

Quello di questa sera è il primo confronto tra la Gavrilova, nativa di Mosca ma residente a Melbourne, e la Errani. L'azzurra si trova alla posizione numero 19 del ranking mondiale, più indietro la russa, al momento n.41.

Sul Campo Centrale, inaugura la giornata la canadese Bouchard. Interessante il confronto tra la bella Genie e la svizzera Bencic. A seguire, la potente Muguruza incrocia la Konta. Caroline Wozniacki prova ad opporsi alla Kuznetsova, apparsa, ieri, con la Pennetta in ottima condizione anche sul verde, infine Sloane Stephens chiede il pass per i quarti alla Watson.

Sul Campo n.1, prima di Sara Errani, Cibulkova - Pironkova, Radwanska - Pliskova e Petkovic - Vandeweghe.