WTA Eastbourne, bel successo di Camila Giorgi. Oggi in campo Errani e Pennetta

Petra Kvitova rinuncia al torneo di Eastbourne, il mal di gola ferma la n.2 del mondo, costretta a curarsi a dovere a pochi giorni dall'esordio a Wimbledon. Il tabellone perde così la sua principale protagonista, sostituita da Daria Gavrilova, e la corsa al titolo si apre a interessanti novità. La Gavrilova entra in corsa dal secondo turno e affronta, questa sera, Camila Giorgi. Per la Giorgi un successo convincente all'esordio, con la McHale. Due set condotti in porto con sicurezza, limitando gli errori e costruendo con intelligenza i punti importanti. Camila limita i doppi falli, 5 al termine, e ottiene sempre il punto con la prima in campo, 24/28, 86%, mentre la McHale soffre la potenza dell'azzurra e cede quattro volte il servizio nell'arco dell'incontro.

Quest'oggi, debutto per altre due italiane inserite nel tabellone principale. Flavia Pennetta trova la russa Kuznetsova, un avversario scomodo, di carattere, mentre Sara Errani si scontro con la Strycova. Per la Errani, l'erba è superficie complessa, perché porta alla luce le carenze di Sara, dotata di un tennis completo, ma non certo adatta a sfide di forza.

Le prime teste di serie del torneo di Eastbourne scendono in campo in questo martedì di giugno. Caroline Wozniacki sfida la Gajdosova, Lucie Safarova se la vede con Dominika Cibulkova (ieri 61 63 alla wild card Dart), Eugenie Bouchard, in continuo calo, cerca risposte dall'americana Riske. L'incontro più interessante è quello tra la statunitense Stephens e la spagnola Suarez Navarro. Un confronto di stili, una battaglia su fronti opposti: la classe della Suarez contro la fisicità della Stephens. Angelique Kerber, reduce dal trionfo a Birmingham, entra nel torneo con la Vandeweghe, Agnieszka Radwanska incrocia la Falconi, mentre per la Svitolina, in condizione, c'è la Watson.

Risultati e programma