WTA Eastbourne: Giorgi inarrestabile, Vinci subito out

A cavallo tra la fine della scorsa settimana e l'inizio di questa, è partito l'Aegon International di Eastbourne, unico evento della settimana per quanto riguarda il circuito femminile.

Notizie agrodolci per il tennis italiano, che saluta un'altra vittoria da parte di Camila Giorgi. La tennista marchigiana, vincitrice a s'Hertogenbosch, ha superato agevolmente l'americana Christina Mchale, proveniente dalle qualificazioni e capace di conquistare solo cinque games contro l'azzurra, capace di imporre il proprio gioco e di proseguire il proprio cammino a Eastbourne. Come detto non ci sono solo buone nuove per l'Italia, visto che Roberta Vinci si è dovuta fermare già al primo turno, sconfitta dalla francese Caroline Garcia. La caduta della giocatrice tarantina è stata netta sia nel risultato, un doppio 6-2, che nell'andamento dell'incontro, che ha visto la transalpina nettamente superiore, soprattutto sul piano atletico e della potenza dei colpi. Una sconfitta a tratti preoccupanti, visto che la prossima settimana si giocherà Wimbledon, e la Vinci è attesa da un avvenimento.

Al contrario, sono partite bene altre tenniste particolarmente attese qui ad Eastbourne. Ad esempio Sloane Stephens, dalla quale ci si aspetta un ottimo torneo di preparazione a Wimbledon, e che ha superato con due tie-break la padrona di casa Naomi Broady. Bene anche Belinda Bencic, finalista a s'Hertogenbosch e vincitrice all'esordio in terra inglese contro la tedesca Mona Barthel, e l'esperta Svetlana Kuznetsova, che supera in due set la slovacca Magdalena Rybarikova.

Ecco nel dettaglio i risultati del primo turno:

GIORGI b. Mchale 6-2 6-3

Gajdosova b. Davis 2-6 6-2 6-1

Watson b. Lepchenko 7-6 6-2

Konta b. Diyas 6-3 6-2

Dellacqua b. Schmiedlova 6-2 6-4

Stephens b. Broady 3-6 6-3 7-6

Vandeweghe b. Larsson 6-7 6-1 6-1

Riske b. Cornet 6-0 6-3

Bencic b. Barthel 6-4 7-6

Garcia b. VINCI 6-2 6-2

Falconi b. Dulgheru 6-1 6-1

Hercog b. Brengle 7-5 6-4

Cibulkova b. Dart 6-1 6-3

Kuznetsova b. Rybarikova 7-6 6-4

Pironkova b. Erakovic 6-2 6-2

Strycova b. Begu 6-4 6-2