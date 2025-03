Classifica WTA: guida Serena Williams, Errani miglior azzurra

Angelique Kerber doma l'erba di Birmingham, consolida la decima posizione nel ranking WTA e si candida a possibile sorpresa nella corsa che conduce al terzo Slam dell'anno.

A Wimbledon, nella cattedrale del tennis, Serena Williams si difende dall'attacco delle sue avversarie, in primis Petra Kvitova, numero due al mondo. La ceca è la principale antagonista, ma premono alle sue spalle Halep e Sharapova.

Bussa alle porte della top ten Karolina Pliskova. La ceca, fermata solo dalla Kerber, a Birmingham, spodesta in undicesima posizione la canadese Bouchard.

Sara Errani sale al n.19 e stacca Flavia Pennetta, ora n.24. La brindisina scende di due posizioni, in favore di Stosur e Azarenka. Piccolo saltello di Roberta Vinci, +1 e 35° piazza. Non si registrano altri movimenti in casa Italia, Giorgi è n.32, Knapp n.40, Schiavone n.78.

Kristina Mladenovic, giunta in semifinale a Birmingham, guadagna sei posizioni ed è ora n.37. Nel torneo della transalpina, il prezioso successo sulla romena Halep. La bulgara Pironkova è 44°, +4 rispetto alla precedente settimana, cedono di schianto Vandeweghe e Davis. Coco perde 13 posizioni (35 ---> 48), Lauren 16 (63 ---> 79). Non va meglio alla britannica Watson, ora n.64 (47 ---> 64, -17).

Le prime dieci posizioni:

1) S.Williams

2) Kvitova

3) Halep

4) Sharapova

5) Wozniacki

6) Safarova

7) Ivanovic

8) Makarova

9) Suarez Navarro

10) Kerber