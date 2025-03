WTA Birmingham: buon esordio della Halep, ecatombe azzurra

Prosegue la corsa alla conquista dell'unico trofeo disponibile in questa seconda settimana della breve parentesi stagionale su erba. A Birmingham entrano in scena le prime big, ma solo una è stata in grado di superare indenne il primo impegno all'Aegon Classic.

Si tratta di Simona Halep, la quale vuole riscattare una campagna poco soddisfacente sulla terra battuta, e ha sconfitto all'esordio in Inghilterra una padrona di casa, Naomi Broady, in due comodi set. Non si può dire lo stesso di Andrea Petkovic, accreditata della settima testa di serie e sconfitta in tre set dalla Siniakova, la quale conferma l'ottimo momento della scuola ceca. Ma oggi si è completato soprattutto il cartello del primo turno.

E in questa ottica va vista la pessima giornata per i colori azzurri, visto che il torneo di Birmingham ha perso sia Karin Knapp che Roberta Vinci. La tennista altoatesina esce sconfitta in tre set dalla battaglia contro Svetlana Kuznetsova, la quale si vendica in piccola parte sul nostro tennis, dopo la sconfitta al Roland Garros contro Francesca Schiavone. Sempre in tre set è arrivato il ko della tarantina contro Timea Babos, ma sembra aver ottenuto buone sensazioni per quello che è stato il suo esordio assoluto sull'erba, in vista di Wimbledon. Tra le altre giocatrici attese oggi a Birmingham, passano Belinda Bencic, Jelena Jankovic, Viktoria Azarenka e le francesi Mladenovic e Garcia.

Questi i risultati delle gare odierne:

PRIMO TURNO

Bencic b. Lucic-Baroni 7-5 6-3

Doi b. Puig 6-4 6-1

Jankovic b. Smitkova 6-4 6-4

Diyas b. K.Bondarenko 7-6 7-6

Azarenka b. Lepchenko 7-6 6-4

Kuznetsova b. KNAPP 7-6 5-7 6-2

Hantuchova b. Begu 4-6 7-6 6-4

Krunic b. Watson 7-6 6-4

Erakovic b. Cetkovska 6-4 6-2

Babos b. VINCI 6-2 6-7 7-6

Strycova b. Niculescu 6-2 3-6 6-2

Mladenovic b. Riske 6-3 7-6

Garcia b. Maria 6-2 2-6 7-6

SECONDO TURNO

Halep b. Broady 6-4 6-2

Siniakova b. Petkovic 4-6 6-1 7-6