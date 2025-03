Camila Giorgi in finale a s'Hertogenbosch!

Grandi notizie in arrivo dall'Olanda, più precisamente da s'Hertogenbosch, dove Camila Giorgi ha conquistato la possibilità di giocarsi, e magari anche di vincere, il primo titolo WTA della carriera. La tennista marchigiana, crescita tennisticamente parlando in America, ha sconfitto in semifinale la padrona di casa Kiki Bertens e ora giocherà dunque la sua quarta finale.

Camila ha iniziato benissimo la partita, costringendo subito all'angolo la Bertens e brekkandola nel quarto gioco, avviandosi così verso la conquista del primo set. L'olandese fatica a tenere il ritmo della sua avversaria, la Giorgi limita al massimo gli errori e riesce a strappare nuovamente il servizio alla padrona di casa: arriva l'ottavo game e un altro break della azzurra, che chiude il parziale sul 6-2. L'ottimo momento della tennista marchigiana si prolunga fino all'avvio del secondo set, anche se il suo break nel secondo game viene subito rintuzzato dalla Bertens, che contro-brekka e torna in corsa. La Giorgi si costruisce altre occasioni per brekkare, prima nel sesto e poi nell'ottavo gioco, ma il momento cruciale arriva nel decimo game, quando Camila riesce finalmente a strappare il servizio alla olandese e a chiudere sul 6-4.

Camila Giorgi, in finale, affronterà la svizzera Belinda Bencic, la quale ha messo a segno una vera e propria impresa sconfiggendo la serba Jelena Jankovic, seconda testa di serie a s'Hertogenbosch. Grande partita della giocatrice elvetica, la quale rappresenta un duro ostacolo da superare per l'italiana in vista del suo primo titolo nel circuito maggiore.