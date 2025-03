WTA, la classifica dopo il Roland Garros: scende Maria Sharapova, balzo Safarova

Il secondo Slam dell'anno porta importanti scossoni ai piani alti della classifica WTA. Saldamente al comando Serena Williams, regina di Francia per la terza volta, in declino Maria Sharapova. La divina russa, signora della terra nelle ultime stagioni, vincitrice, quest'anno, a Roma, incappa in un'uscita anticipata e paga dazio nel ranking, dove scivola dalla seconda alla quarta posizione. Ne approfitta la ceca Kvitova che in un sol colpo scavalca Halep - conferma in terza piazza - e Sharapova.

Un balzo verso l'alto compie Lucie Safarova, finalista a sorpresa a Parigi. La Safarova guadagna 7 posizioni e si ritrova ora al 7° posto. Con lei, decolla la svizzera Timea Bacsinszky, giunta in semifinale al Roland Garros. L'elvetica, 24° all'inizio della campagna francese, è ora 15°.

Scendono Petkovic e soprattutto Bouchard. La canadese paga un 2015 fin qui sottotono ed è al momento fuori dalla top ten (11°). Bene l'ucraina Svitolina (21 --> 17).

In casa Italia, nonostante un buon torneo, Sara Errani lascia sul piatto 3 posizioni e scende al numero 20, avvicinata da Flavia Pennetta. La brindisina risale 5 posizioni e si attesta al 23° posto. Piccoli progressi per Giorgi (35), Vinci (36) e Knapp (41).

Queste le prime dieci posizioni:

1) S.Williams

2) Kvitova

3) Halep

4) Sharapova

5) Wozniacki

6) Ivanovic

7) Safarova

8) Makarova

9) Suarez

10) Kerber