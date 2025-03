Roland Garros Donne: finale, sarà S.Williams-Safarova

Saranno Serena Williams e Lucie Safarova a giocarsi l'edizione 2015 del Roland Garros. Si tratta di una finale sicuramente poco prevedibile, e non tanto per la presenza della fortissima americana, numero 1 al mondo e quindi favorita d'obbligo per il trono parigino nonostante il suo feeling non sempre spiccato con la terra rossa. La sorpresa riguarda soprattutto la ceca, la quale però si sta affermando come una delle migliori giocatrici dell'anno solare.

La prima gara disputata oggi è proprio quella che ha visto trionfare la Safarova, opposta ad Ana Ivanovic. La serba è partita benissimo, portandosi sul 5-2 e dando prova di grande forza e ottima tenuta sul campo, ma un inizio così forte non è bastato alla numero 7 al mondo, tornata in semifinale al Roland Garros dopo sette anni, per avere ragione della sua avversaria. La Safarova, infatti, ha rimontato alla grande, ottenendo cinque games consecutivi e conquistando il primo set col punteggio di 7-5. A questo punto, la Ivanovic si è quasi sciolta, sparendo dal campo per troppo tempo e consentendo alla ceca di allungare anche in avvio di secondo set, effettuando lo strappo decisivo per portare a casa anche il secondo parziale, e di conseguenza l'incontro. Per la Safarova si tratta della prima finale in un torneo del Grand Slam, dopo averla sfiorata a Wimbledon un anno fa.

Decisamente più dura la gara per Serena Williams contro la svizzera Timea Bacsinszky, vera e propria mina vagante fin dai primi turni e capace di mettere sotto la miglior giocatrice al mondo per larghi tratti del match. Con una prova molto solida, l'elvetica ha portato a casa il primo set con il punteggio di 6-4, costringendo la Williams a dover vincere in rimonta per la terza volta negli ultimi quattro incontri. La Bacsinszky si è addirittura portata in vantaggio nel secondo parziale, quando ha strappato il servizio alla statunitense nel quinto game, ma da allora sono arrivati addirittura dieci giochi consecutivi per Serena, la quale ha prima impattato e poi superato la svizzera, chiudendo il secondo set sul punteggio di 6-3, per poi rifilare un clamoroso quanto immeritato 'cappotto' alla sua avversaria nel set decisivo.

Sarà dunque Serena Williams - Safarova, appuntamento per sabato pomeriggio in un Philippe Chatrier infuocato.