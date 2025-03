Roland Garros Donne: sorpresa Safarova, Pennetta out

La seconda settimana dell'edizione 2015 del Roland Garros si è aperta all'insegna delle sorprese, almeno per quanto riguarda il tabellone femminile.

C'era infatti grande attesa per la sfida che opponeva Maria Sharapova a Lucie Safarova, con la russa che si aspettava di vivere un'altra puntata del viaggio che avrebbe portato fino alla finale di sabato pomeriggio. E invece, dopo quasi due ore di gioco, ad alzare le braccia al cielo in segno di trionfo è stata la tennista ceca, abile nello sfruttare le debolezze della sua più quotata avversaria e nel portare a casa un match straordinario, che la proietta verso i quarti di finale e le dà anche una posizione di vantaggio nella corsa verso l'atto conclusivo del torneo. Safarova brava nel portare a casa il primo set al tie-break, ma anche nel portarsi subito in vantaggio nel secondo parziale, approfittando di una Sharapova sempre più nervosa con il passare dei games. E il Roland Garros, dopo la Halep, perde un'altra protagonista annunciata con notevole anticipo.

Brutte notizie anche per i nostri colori, visto che perdiamo agli ottavi Flavia Pennetta. La brindisina non ha potuto nulla contro la spagnola Garbine Muguruza, la quale raggiunge i quarti a Parigi per il secondo anno consecutivo e spera anzi di migliorare il risultato di un anno fa. Nel primo set la fortuna sorregge l'iberica, e Flavia non sembra prendere bene la piega assunta dal set, vinto dalla Muguruza. Nel secondo parziale l'azzurra parte forte e si porta sul 3-0, ma la sua avversaria non perde la calma e rosicchia punto dopo punto, fino a raggiungere la Pennetta e a superarla, mettendo le mani sulla partita e sull'accesso ai quarti di finale. Flavia mette a segno un solo game dopo la mini-fuga iniziale, e cede nelle mani di Sara Errani le speranze di vedere un'azzurra ai quarti di finale a Parigi.