Roland Garros Donne: avanti Sharapova e Ivanovic, grande Pennetta

Si apre il programma del terzo turno nel tabellone femminile del Roland Garros, con la prima settimana che si appresta a volgere al termine. E non mancano i primi risultati importanti per le giocatrici più attese nel secondo evento stagionale del Grand Slam.

Tra questi spicca senza dubbio il successo di Maria Sharapova ai danni di Samantha Stosur. L'australiana, finalista nel 2010 contro la nostra Francesca Schiavone, non ha potuto nulla contro lo strapotere fisico e atletico della russa, la quale conferma il proprio ottimo stato di forma già dimostrato la scorsa settimana a Roma. Finisce 6-3 6-4 per la seconda testa di serie del torneo parigino, la quale accede così agli ottavi di finale e guarda con grande ottimismo al proseguio dell'evento. Passa senza problemi anche Ana Ivanovic, la quale sfrutta al meglio una parte di tabellone finora favorevole e accede agli ottavi dopo aver sconfitto in due set la croata Vekic, in un derby balcanico che ha avuto davvero poca storia, come testimonia il 6-0 6-3 ottenuto dalla numero 7 del seeding.

Vittoria facile anche per Ekaterina Makarova nel derby russo contro Elena Vesnina, nella sfida che valeva gli ottavi e che metteva di fronte due vecchie compagne di doppio. La grande solidità manifestata dalla giocatrice numero 9 del tabellone è stata decisiva contro la sua connazionale, incapace di disinnescarla e ottenere vantaggi nel corso dell'incontro. Belle le sfide anche tra Gabine Muguruza e Angelique Kerber, e soprattutto per i nostri colori quella tra Flavia Pennetta e Carla Suarez Navarro. La grande sorpresa della scorsa edizione del Roland Garros gioca un'ottima partita, subisce le offensive della tedesca ma dopo aver perso il primo set domina in lungo e in largo e ottiene il pass per gli ottavi per il secondo anno consecutivo. Poco dopo è stata la volta della brindisina, che sfrutta al meglio una giornata un po' appannata della finalista del Foro Italico e ottiene una pesantissima vittoria in due set, che la proietta alla seconda settimana del Roland Garros.

Negli altri incontri, vittorie per Elena Svitolina contro Annika Beck, per Alize Cornet contro Mirijana Lucic-Baroni e per Lucie Safarova contro Sabine Lisicki.

Questi i risultati di giornata nel dettaglio:

Cornet (29) b. Lucic-Baroni 4-6 6-3 7-5

Sharapova (2) b. Stosur (26) 6-3 6-4

Ivanovic (7) b. Vekic 6-0 6-3

PENNETTA (28) b. Suarez Navarro (8) 6-3 6-4

Safarova (13) b. Lisicki (20) 6-3 7-6(2)

Makarova (9) b. Vesnina 6-2 6-4

Muguruza (21) b. Kerber (11) 4-6 6-2 6-2

Svitolina (19) b. Beck 6-3 2-6 6-4