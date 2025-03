Roland Garros Donne: Williams e Kvitova a stento, Schiavone eroica

Prosegue il programma del secondo turno dell'edizione 2015 del Roland Garros, anche per quanto riguarda il tabellone femminile.

Vittorie non senza affanni e patemi d'animo per Serena Williams e Petra Kvitova, entrambe costrette a ricorrere al terzo set per portare a casa i rispettivi incontri. L'americana si fa sorprendere dalla tedesca Friedsam, che vince il primo parziale e si porta in vantaggio anche nel secondo, ma poi non può nulla contro lo strapotere della prima testa di serie, che avanza ma si porta dietro qualche dubbio sulle sue condizioni. Allo stesso modo, la ceca perde il primo set contro la spagnola Soler-Espinosa, venendo però fuori alla distanza e portando a casa un match fondamentale anche per acquisire fiducia e costanza sui campi in terra rossa di Parigi. Cade, invece, Caroline Wozniacki, sconfitta in due set da una Julia Goerges capace di avere la meglio sulla consueta ottima difesa della danese.

Molto bene Viktoria Azarenka, che spazza via anche la ceca Hradecka e si qualifica per il terzo turno. Superano i rispettivi ostacoli anche Andrea Petkovic, decima testa di serie e vittoriosa in tre set contro la spagnola Dominguez Lino, la svizzera Timea Bacsinszky che passa in due comodi set contro la ceca Smitkova, e l'americana Madison Keys che non trova grosse difficoltà nel superare l'astro nascente del tennis elvetico, Belinda Bencic. Avanti, a proposito di Stati Uniti, anche Sloane Stephens che sta provando a risalire la china e oggi ha sconfitto la britannica Watson in due facili set.

A ottenere due pesanti vittorie sono anche le azzurre impegnate oggi. Sara Errani ci impega un po' di tempo prima di ingranare, ma alla fine riesce a passare in tre set contro la giovane tedesca Witthoeft, ma l'impresa di giornata la mette a segno Francesca Schiavone. La Leonessa appare particolarmente ispirata sui campi parigini, e dopo aver battuto la Wang al primo turno rimonta in maniera vincente anche contro la russa Svetlana Kuznetsova, al termine di una partita che a tratti è apparsa eroica: Francesca salva quattro turni di battuta in cui l'avversaria ha servito per il match, prima di ottenere il break decisivo e portare a casa una gara fantastica.

Questi i risultati di giornata:

Goerges b. Wozniacki (5) 6-4 7-6(4)

Kvitova (4) b. Soler-Espinosa 6-7(4) 6-4 6-2

S.Williams (1) b. Friedsm 5-7 6-3 6-3

SCHIAVONE b. Kuznetsova (18) 6-7(11) 7-5 10-8

Azarenka (27) b. Hradecka 6-2 6-3

Mitu b. Pliskova (12) 2-6 7-6(5) 6-4

ERRANI (17) b. Witthoeft 6-3 4-6 6-2

Falconi b. Karatantcheva 3-6 6-1 6-2

Begu (30) b. Konjuh 6-2 6-0

Petkovic (10) b. Dominguez Lino 4-6 6-4 6-4

Bacsinszky (23) b. Smitkova 6-2 6-0

Keys (16) b. Bencic 6-0 6-3

Stephens b. Watson 6-2 6-4

Pironkova b. Allertova 6-3 7-6(2)

Mladenovic b. Kovinic 6-3 7-5

van Uytvanck b. Diyas (32) 0-6 6-1 6-4