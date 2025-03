Roland Garros Donne: partono bene S.Williams e Wozniacki, passa la Schiavone

Con la terza giornata, si chiude il programma relativo al primo turno del tabellone femminile del Roland Garros. Le ultime big e le outsider sono scese in campo oggi per iniziare nel migliore dei modi il propio percorso sulla terra parigina.

È il caso di Serena Williams, che decide di mettere subito in chiaro le cose nei confronti delle avversarie sconfiggendo con un punteggio netto la ceca Andrea Hlavackova, ottima giocatrice di doppio ma inerme di fronte alla numero 1 al mondo. Passa, non senza problemi, Petra Kvitova: la giocatrice ceca è costretta a ricorrere al terzo set per passare contro la neozelandese Marina Erakovic, capace di creare più di un grattacapo alla quarta testa di serie del torneo. Avanza, purtroppo per i colori italiani, anche Caroline Wozniacki: la bella giocatrice danese soffre in avvio contro la nostra Karin Knapp, ma la fatica fatta per vincere il torneo di Norimberga e la superiorità tecnico-tattica della scandinava portano a un risultato netto e all'eliminazione della altoatesina. Tra le teste di serie, passano anche Svetlana Kuznetsova ai danni della olandese Bertens; Andrea Petkovic che supera in due set l'americana Rogers; Madison Keys che passa nel derby a stelle e strisce contro Varvara Lepchenko; Timea Bacsinszky che supera in due comodi set la spagnola Lara Arruabarrrena; Zarina Diyas, che passa senza troppi problemi contro la tedesca Pfizenmayer.

Fanno rumore le eliminazioni di Eugenie Bouchard e Jelena Jankovic. La canadese, che sta facendo molta fatica in questa prima parte della stagione, è uscita sconfitta dal match contro Kristina Mladenovic, idolo locale e protagonista la scorsa settimana nel torneo di Strasburgo. La serba ha ottenuto una sconfitta ancor più clamorosa, visto che a batterla è stata la bulgara Sesil Karatantcheva, astro nascente del tennis di diversi anni fa ma mai capace di sfondare veramente, anche a causa di una squalifica per doping. A proposito di giocatrici in lento declino, lo scontro generazionale pesa sulle gambe di Daniela Hantuchova, la quale esce sconfitta dal match contro la svizzera Belinda Bencic, considerata uno degli astri nascenti del tennis mondiale.

Capitolo italiane: detto della Knapp che ha perso in maniera troppo dura con la Wozniacki, Francesca Schiavone si dimostra immortale battendo la cinese Wang. L'asiatica vince il primo set e ottiene un break pesante nel terzo parziale, dopo aver perso il secondo, ma la Leonessa milanese si dimostra ancora una roccia e passa al secondo turno, vincendo solo il quinto match stagionale.

Nel dettaglio, ecco tutti i risultati di giornata:

Kvitova (4) b. Erakovic 6-4 3-6 6-4

S.Williams (1) b. Hlavackova 6-2 6-3

Wozniacki (5) b. KNAPP 6-3 6-0

Mladenovic b. Bouchard (6) 6-4 6-4

Kuznetsova (18) b. Bertens 6-1 4-6 6-2

Petkovic (10) b. Rogers 6-2 6-1

Soler-Espinosa b. Parmentier 6-4 6-3

Keys (16) b. Lepchenko 7-6(3) 6-3

Karatantcheva b. Jankovic (25) 6-3 6-4

Falconi b. Arcangioli 6-2 6-0

Dominguez Lino b. McHale 3-6 7-6(4) 6-4

Goerges b. Vandeweghe 6-2 5-7 6-1

Friedsam b. Glatch 6-2 4-6 6-4

SCHIAVONE b. Wang 3-6 6-3 6-4

Bencic b. Hantuchova 6-3 6-3

Smitkova b. Townsend 6-3 6-4

Diyas (32) b. Pfizenmayer 6-4 6-1

Kovinic b. Koukalova 6-3 7-6(4)

Van Uytvanck b. Schmiedlova 7-6(4) 7-6(7)

Bacsinszky b. Arruabarrena 6-3 6-4