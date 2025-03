WTA: Schiavone fuori a Strasburgo, oggi Vinci e Knapp a Norimberga

Termina la corsa francese di Francesca Schiavone. L'azzurra cede in due set alla wild card di casa Virginie Razzano per 62 63. La tennista italiana paga una brutta giornata al servizio, raccoglie poco più del 40% con la prima e ancor meno con la seconda, lasciando per 7 volte il servizio.

Soffre la n.1 del tabellone, l'americana Keys, costretta al tie-break del terzo dalla Lucic-Baroni, 46 76 76, fuori Alizé Cornet, 36 60 63 per la russa Vesnina, nei quarti la Mladenovic, 76 62 alla Riske.

Il programma odierno, a Strasburgo, prevede lo svolgersi dei 4 incontri di quarti di finale: Tomljanovic - Stosur, Stephens - Jankovic, Keys - Mladenovic, Vesnina - Razzano.

L'attenzione azzurra si sposta sul rosso di Norimberga. Ad aprire la giornata Roberta Vinci, impegnata, anche qui nei quarti, contro la nipponica Nara. A seguire, Angelique Kerber opposta alla Doi, prima della seconda italiana, Karin Knapp, in campo con la Putintseva. Ultimo incontro di giornata quello tra Arruabarrena e Witthoeft.

Ieri, il successo dell'iberica Arruabarrena sulla tedesca Lisicki, 76 al 3°, quello della Putintseva sulla Bertens, 75 al 3°, e il netto 61 62 della Witthoeft alla Rodina.