Ranking WTA: Sharapova davanti alla Halep, Suarez Navarro in Top 10

Poche novità, ma sicuramente rilevanti nella Top Ten del ranking WTA aggiornato dopo gli Internazionali BNL d'Italia. Il torneo di Roma ha visto l'affermazione di Maria Sharapova, una volta tanto nel ruolo di outsider a causa della presenza in tabellone di Serena Williams e Simona Halep: il ritiro ad evento in corso della americana e l'uscita di scena in semifinale della romena ha consentito a MaSha di riprendersi la seconda piazza nella classifica mondiale, alle spalle della minore delle sorelle Williams e scalzando la Halep, la quale resta però a stretto contatto con una Sharapova che sembra in rapido recupero sul piano fisico, proprio in vista dell'appuntamento della stagione da lei preferito, palmares alla mano: il Roland Garros.

Alle spalle di questo terzetto, fatta eccezione per una Petra Kvitova che resta al quarto posto in una specie di limbo, c'è praticamente il vuoto. Caroline Wozniacki, Eugenie Bouchard e Ana Ivanovic hanno fallito, quasi in egual modo, l'appuntamento romano, ma mantengono le posizioni che vanno dalla quinta alla settima, avvicinate però in maniera netta dalla grande rivelazione di questa settimana di grande tennis in Italia, ovvero Carla Suarez Navarro. La tennista spagnola, meritata finalista al Foro Italico, avrebbe potuto scalare la classifica fino al sesto posto in caso di successo in finale contro la Sharapova, ma ora si affaccia nel migliore dei modi all'appuntamento parigino. A chiudere la Top Ten, sopravanzate proprio dalla Suarez Navarro, sono la russa Ekaterina Makarova e la tedesca Andrea Petkovic.

Capitolo italiane: Sara Errani perde due posizioni e scende in diciassettesima, rimanendo la migliore delle azzurre davanti a Flavia Pennetta (26°, -2), Camila Giorgi (37°), Roberta Vinci (42°, +2), Karin Knapp (48°, +3) e Francesca Schiavone, che perde ben undici posizioni ma resta in Top 100, in novantaduesima posizione.