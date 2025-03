WTA Roma: finale Sharapova-Suarez Navarro, ko la Halep

Ci si avvia verso l'ultimo atto del tabellone femminile degli Internazionali BNL d'Italia, in corso di svolgimento a Roma e che vedrà la finale tra Maria Sharapova e Carla Suarez Navarro. Sicuramente la gara che non tutti si attendevano per chiudere questa settimana di grande tennis al femminile, ma in base a quanto si è visto in campo, specialmente nelle gare decisive, metterà di fronte le giocatrici che ce l'hanno messa tutta per arrivare fino in fondo al torneo.

Senza dubbio, la sorpresa di giornata riguarda la vittoria della giocatrice spagnola ai danni di Simona Halep, che con il ritiro a torneo in corso di Serena Williams era diventata la principale favorita per la conquista della coppa. La spagnola ha giocato una partita molto solida, sfruttando un rovescio favoloso e la maggiore mobilità sul campo, mentre alla numero 2 del mondo non è bastata la consueta potenza dei colpi. Finisce in tre set, con la Suarez Navarro che dimostra di aver fatto il salto di qualità necessario per approdare nel novero delle migliori giocatrici al mondo.

Bella anche la gara che si è giocata a seguire, con il successo di una Sharapova che ha dovuto faticare soprattutto nel primo set per avere ragione della sua connazionale Gavrilova, giunta fino alla semifinale tra la sorpresa generale. MaSha ha brekkato nel momento giusto per portarsi in vantaggio di un set, prima di giocare a braccio più sciolto nel secondo parziale, quando anche l'effetto sorpresa della sua avversaria è svanito game dopo game. E in caso di vittoria nella finalilssima in programma domani, la Sharapova può attentare alla seconda posizione del ranking mondiale, accorciando nettamente le distanze dalla Williams e scavalcando in classifica la Halep.