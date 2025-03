WTA Roma: forfait di S.Williams, avanti M.Sharapova

A tener banco, a Roma, è il ritiro di Serena Williams. La numero al mondo annuncia, in conferenza, l'addio anticipato alla capitale. A fermare la statunitense un problema al gomito destro, emerso nelle scorse settimane e da non sottovalutare in ottica Roland Garros. Per Serena, ora, qualche giorno di riposo, prima dell'avvento a Parigi per testare la condizione in vista del secondo Slam dell'anno.

Prova ad approfittare del saluto della Williams, Maria Sharapova. La russa, battuta a Stoccarda e a Madrid, sembra, al Foro, di casa. Con un doppio 63 liquida la Jovanovski e si prepara a un quarto per nulla scontato con la bielorussa Azarenka. Vika si regala una notte romana, perché contro la romena Begu, nel match serale, perde le coordinate nel secondo set, dopo aver acquisito un break di vantaggio, ed è costretta agli straordinari. Di rabbia domina il parziale decisivo, chiuso 6 giochi a 1.

La Kvitova surclassa la Jankovic, 63 62, mentre la Gavrilova, a sorpresa, mette in scacco la svizzera Bacsinszky. Si profila così un quarto inedito, tra due tenniste qualificate, la russa Gavrilova appunto e la statunitense McHale, favorita dal forfait di Serena.

Questo il programma odierno:

Dulgheru - Halep ore 12 Campo Centrale

Sharapova - Azarenka ore 19.30 Campo Centrale

Suarez Navarro - Kvitova Grandstand

McHale - Gavrilova Grandstand