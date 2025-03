WTA Roma: eliminate Giorgi e Pennetta, avanzano S.Williams e Sharapova

Serena Williams e Maria Sharapova approdano agli ottavi di finale senza spendere energie supplementari. Il match d'esordio della russa dura poco più di un set. La Gajdosova, stremata dalla lunga corsa nelle qualificazioni, si ritira sul 31 del secondo in favore di Maria Sharapova. La n.1 del mondo, reduce dalla batosta subita a Madrid per mano di Petra Kvitova, lascia la miseria di 4 giochi alla russa Pavlyuchenkova.

In casa Italia, due amare sconfitte. Flavia Pennetta cede a Elina Svitolina, da poco approdata tra le prime 20 al mondo, in due set, 64 62. La Pennetta viene colpita a freddo in entrambi i parziali, nel secondo riesce a recuperare l'iniziale break, invertendo la tendenza del set, da 0-1 a 2-1, ma l'ucraina incamera da qui 5 giochi consecutivi e chiude la partita.

Rammarico che si accresce in serata, quando sul Pietrangeli scende in campo Camila Giorgi. La Giorgi affronta una Jankovic non al meglio e mostra di poter far male con angoli e colpi. Si porta in vantaggio in entrambi i parziali, 5-2 nel primo, 4-1 nel secondo, ma in entrambe le occasioni non riesce a reggere la pressione, si prende eccessivi rischi e continua a sbagliare, soprattutto di rovescio. La Jankovic, esperta, mette la palla in campo, in attesa del gratuito altrui. 75 75 per la serba.

Da segnalare, infine, la vittoria, 63 al terzo, di Carla Suarez Navarro con la tedesca Mona Barthel. Partita difficile per la spagnola, costretta a rientrare nel primo set e in balia per larghi tratti della teutonica. Lucie Safarova si aggiudica, invece, la battaglia di giornata contro la Schmiedlova. 64 al terzo, dopo due tie-break.

Quest'oggi, sul campo Centrale, l'atteso confronto tra la bielorussa Vika Azarenka e la danese Caroline Wozniacki. Il programma serale, pone Karin Knapp al cospetto di Petra Kvitova, mentre, sul Grandstand, la romena Halep attende la Riske, a seguire Venus Williams - Svitolina.

Sara Errani è invece impegnata sul Pietrangeli, avversaria di turno Christina McHale.

Risultati

Programma