WTA Cincinnati, Knapp e Pennetta alla riscossa

Erano chiamate al riscatto le tenniste azzurre, dopo la morìa al primo turno di Montreal. Al momento tanto Karin Knapp quanto Flavia Pennetta hanno risposto presente, peraltro in maniera autoritaria.

Ad aprire le danze, è stata l'atesina. Con il carico delle partite di qualificazione e attesa perdipiù da un'avversaria tostissima come la diciassettenne svizzera Belinda Bencic, Karin ha accettato la sfida e l'ha affrontata di petto, malgrado un inizio tutt'altro che esaltante. Pronti via e l'azzurra perde il servizio. Ma il tentativo di fuga delle giovane elvetica non ha nemmeno tempo di uscire dall'mebrione di idea: è infatti la Knapp a centrare cinque game di fila e a volare sul 5-1, prima di chiudere con tutta calma il primo set con il punteggio di 6-2. Più combattuto invece il secondo parziale: questa volta è proprio l'italiana a tentare la fuga, brekkando e issandosi sul 2-0. Belinda Bencic non ci sta, lotta e riesce ad acciuffare il pari. Da lì inizia un lungo botta e risposta che ha la naturale conclusione nel tie-break. Dominato dalla Knapp, che porta a casa gioco, set e partita.

Nella notte italiana il testimone è poi passato a Flavia Pennetta, che per battere la sudafricana Chanelle Scheepers ha dovuto sudare per tre set e quasi due ore. Finisce 6-3/6-7/6-2 per la brindisina, che centra così la qualificazione al turno successivo. Dove è attesa dalla statutinense Taylor Townsend: la tennista americana, salita alla ribalta durante gli ultimi Open di Francia, ha piegato in oltre due ore di gioco la ceca Klara Koukalova - un tempo nota come Zakopalova - con il punteggio di 6-3/4-6/7-5. Ci sarà invece Anastasya Pavlyuchenkova sulla strada di Karin Knapp: la russa ha infatti battuto con doppio 6-3 la slovacca Dominika Cibulkova, testa di serie numero 11.

Oggi è il giorno delle altre italiane: Sara Errani, Camila Giorgi e Roberta Vinci se la vedranno rispettivamente contro Yanina Wickmayer, Sabine Lisicki e Svetlana Kuznetsova. Tre partite complicate, per provare a mettere a referto cinque italiane su cinque al secondo turno e, nel caso, perlomeno una sicura nel terzo, dal momento che le due Chichis sono in pericolosa rotta di collisione fra loro.

In attesa che le big facciano la loro apparizione in scena (in azione nella sera/notte italiana ci saranno, fra le altre, Victoria Azarenka, Venus Williams e Maria Sharapova), fra le partite giocate ieri spiccano le vittorie di Ana Ivanovic contro Sorana Cirstea (6-1/7-5) e di Caroline Wozniacki su Magdalena Rybarikova. Samantha Stosur ha ragione di Varvara Lepchenko (6-2/7-5) e finisce dritta dirtta nelle fauci di Serena Williams. Seconda volta nel giro di una settimana per lei, uscita a pezzi dall'ultimo incrocio in poco meno di un'ora. Petra Kvitova ha conosciuto il nome della sua prima avversaria, ovvero Elina Svitolina (vittoria per 6-3/6-2 su Lauren Davis), mentre Madison Keys (che ieri ha onorato al meglio il suo debutto battendo in due set Alizè Cornet) terrà a battesimo Maria Sharapova.