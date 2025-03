Risultato Agnieszka Radwanska - Venus Williams in la finale di Montreal in diretta

20.39 - La nostra diretta scritta termina qui. Ma non il grande tennis su Vavel Italia! Un saluto e un grazie da Alessandro Gennari.

20.37 - Titolo WTA numero 14 per Agnieszka Radwanska, che torna a esultare dopo tanto tempo dall'ultima volta (Seul 2013). Una stagione un po' tribolata per lei, ma ora eccola qui! Ma un applauso di certo va a Venus Williams, che cede sul finale di un torneo giocato a livelli stellari!

20.33 - GAME, SET AND MATCH RADWANSKA! Chiude nel miglior dei modi, con un ace. Game a zero. Partita super della polacca, ma grandissimo torneo di Venus Williams! 6-4/6-2 il punteggio finale!

20.30 - ANCORA UN BREAK RADWANSKA. Sembra essersi spenta la luce per Venus Williams, che ora appare decisamente demotivata. Per Agnieszka ora la possibilità di chiudere i conti e mettere in bacheca il suo titolo WTA numero 14. 2-5 Williams - Radwanska, 1° set.

20.27 - ONE STEP BEYOND, RADWANSKA! C'è tutto il campionario di una grande tennista in questo game per la polacca. Su tutti, un rovescio lungolinea laserguidato che lascia di sasso Venus. Un errore dell'americana regala poi il game ad Agnieszka. 2-4 Williams - Radwanska, 2° set.

20.22 - NUOVO BREAK RADWANSKA! Gli sforzi del game precedente e della rimonta giocano un brutto scherzo a Venus Williams, che cede immediatamente il servizio a 0. E che ora chiama in campo il suo coach per qualche consiglio... 2-3 Williams - Radwanska, 2° set.

20.19 - CONTROBREAK DI VENUS WILLIAMS. Tutto l'orgoglio e l'infinita classe di Venus emergono in questo game. Giocatrice infinita la 34enne di Compton! Ed è pareggio! 2-2 Williams - Radwanska, 2° set.

20.14 - NON MOLLA VENUS WILLIAMS! Si aggrappa al servizio e alla sua straordinaria classe l'americana. Radwanska la costringe agli straodinari, lei li fa! 1-2 Williams - Radwanska, 2° set.

20.10 - LE PRENDE TUTTE AGA! Ha la calamita la polacca, che prende palline misteriose e le rimanda dall'altra parte in maniera altrettanto misteriosa! È tornata Maga Aga! 0-2 Williams - Radwanska, 2° set.

20.06 - SUBITO BREAK RADWANSKA! Parte male Venus Williams in questo secondo set, cedendo subito il servizio ad Agnieszka. 0-1 Williams - Radwanska, 2° set.

20.03 - VIA AL SECONDO SET! WILLIAMS AL SERVIZIO!

20.00 - Finisce così il primo set. Venus Williams che sembra accusare la stanchezza delle lunghe maratone che l'hanno portata alla finale. Dall'altra parte, sprazzi di magia per Agnieszka Radwanska, anche se la polacca ogni tanto sembra andare un po' in confusione e pasticciare.

19.57 - 6-4! CHIUDE IL PRIMO SET AGNIESZKA RADWANSKA! Finisce lungo il dritto in risposta di Venus, esulta la polacca che porta a casa il primo set! 4-6 Williams - Radwanska, 1° set.

19.53 - È ANCORA IN VITA VENUS! Tiene il servizio a zero l'americana, cannoneggiando in maniera efficacissima al servizio. 4-5 Williams - Radwanska, 1° set.

19.51 - SI SALVA RADWANSKA! Venus Williams ha sulla sua racchetta quattro palle per il secondo break, ma spreca. Ringrazia la polacca! 3-5 Williams - Radwanska, 1° set.

19.41 - ACCORCIA LE DISTANZE VENUS WILLIAMS. L'americana parte male al servizio, va sotto 0-30, ma poi recupera e conquista il game. 3-4 Williams - Radwanska, 1° set.

19.40 - CONTRO-BREAK WILLIAMS! La campionessa americana non si arrende e prova a rimanere attaccata al match. Game cruciale ora per lei. 2-4 Williams - Radwanska, 1° set.

19.32 - ANCORA BREAK RADWANSKA! Disastroso game di Venus Williams, che viene brekkata a 0 complici due doppi falli e due errori. 1-4 Williams - Radwanska, 1° set.

19.30 - ALLUNGA RADWANSKA. La polacca mantiene il servizio e si issa sul 3-1. Molti errori da parte di Venus Williams. 1-3 Williams - Radwanska, 1°set.

19.26 - BREAK RADWANSKA! Un errore di dritto di Venus Williams spiana la strada alla polacca, brava a rimontare la solita partenza a razzo dell'avversaria. 1-2 Williams - Radwanska, 1° set.

19.21 - Subito ristabilita la parità. E subito prime magie di Aga, che mette una voleè in allungo da strabuzzarsi gli occhi! 1-1 Williams - Radwanska, 1° set.

19.17 - Primo game a Venus Williams. Parte bene l'americana, che subisce poi un tentativo di rimonta da parte della polacca. Ma alla fine chiude con un bel rovescio. 1-0 Williams, 1° set.

SI PARTE! Al servizio Venus Williams!

19.08 - Stanno palleggiando le atlete, mentre lo speaker presenta le due contendenti al pubblico che accoglie entrambe con un caloroso applauso

19.05 - Buona affluenza di pubblico sul Centrale di Montreal. La precoce eliminazione di Eugenie Bouchard, non ha comunque scalfito l'entusiasmo del competente e appassionato pubblico canadese.

19.01 - Giocatrici che entrano in campo in questo momento. A breve la fase di palleggio e poi... rock'n'roll!

18.55 - Manca ormai veramente poco all'inizio della partita!

18.50 - Eugenie Bouchard è stata forse la maggior delusione di questo torneo. Molto probabile che la troppa attesa e la troppa pressione abbiano giocato un brutto scherzo alla fresca numero 7 del Mondo, che è nata e vive proprio a Montreal. Una sconfitta, quella nettamente maturata contro Shelby Rogers, che però non scalfisce quanto sin qui messo in mostra dalla ventunenne canadese.

18.30 - Tornando alla stretta attualità, la partita di oggi eleggerà una regina inedita. Tanto Agnieszka Radwanska quanto - incredibilimente - Venus Williams infatti, non hanno mai messo la loro firma nell'albo d'oro del torneo.

18.25 - In epoca moderna, nessuna come Monica Seles. La tennista americana di origine bosniacaha infatti centrato un filotto di quattro vittorie consecutive fra 1995 e 1998. Per trovare chi ha fatto meglio, bisogna tornare indietro all'epoca delle pioniere, per la precisione a cavallo fra fine '800 e inizio '900, quando Violet Summerhayes vinse ininterrottamente dal 1899 al 1904. Altri tempi, altro tennis, però!

18.15 - L'anno scorso a imporsi fu Serena Williams, che in finale battè nettamente la romena Sorana Cirstea con il punteggio di 6-2/6-0. Per Serena la vittoria numero 3 nella Rogers Cup, dopo le affermazioni nelle edizioni 2001 e 2011

18.10 - Fra tutti i tornei di tennis, la Rogers Cup è uno fra i più antichi. La sua storia, per quanto riguarda il settore femminile, affonda le radici nel lontanissimo 1892 (il torneo maschile è nato un anno prima, nel 1891). Da quella data ad oggi, il torneo non è stato disputato soltanto negli anni della Prima (1915-1918) e della Seconda Guerra Mondiale (1941-1945).

18.03 - Il tennis italiano è sicuramente fra i grandi delusi di questa edizione della Rogers Cup. Tutte le azzurre sono infatti uscite al primo turno del torneo singolare. Per fortuna il duo Errani/Vinci si rivela una garanzia nel doppio...

18.00 - Nella giornata odierna, spazio anche alla finale del doppio. Una partita in cui saranno impegnate le nostre Chichis: Sara Errani e Roberta Vinci, infatti, giocheranno per il torneo contro la coppia costituita dall'indiana Sania Mirza e dalla sudafricana Cara Black. Partita prevista al termine della sfida fra Venus Williams e Agnieszka Radwanska.

17.50 - Buonasera da Alessandro Gennari. E benvenuti a questa diretta scritta della finalissima del WTA Premier di Montreal, Rogers Cup 2014. Tempo di grande tennis qui su Vavel Italia. A giocarsi l'edizione 2014 del Premier canadese saranno Venus Williams e Agnieszka Radwanska.

Quello di stasera è il nono incrocio fra le due tenniste. Venus Williams conduce per 5-3 su Agnieszka Radwanska, anche se la polacca si è portata a casa gli ultimi due incontri. L'ultimo precedente fra le due è datato 2012, allorchè le si trovarono di fronte al secondo turno del Roland Garros. La polacca si impose per 6-3/6-2. Quattro i precedenti su superficie dura, con il tabellino che recita 3-1 a favore di Venus Williams. Ma anche in questo caso l'ultimo precedente è stato favorevole alla tennista polacca, che a Miami - sempre nel 2012 - vinse per 6-4/6-1.

Venus Williams ha messo in mostra una condizione smagliante per tutto l'arco del torneo. Davvero incredibile il livello di gioco della maggiore delle sorelle Williams. Ma di certo non parliamo dell'ultima arrivata sul circuito, basta dare un'occhiata a quanto questa straordinaria Campionessa ha vinto nella sua lunga carriera. Per arrivare alla finale, ha battuto nell'ordine Anastasya Pvliuchenkova, Yulia Putintseva, Angelique Kerber, Carla Suarez Navarro e, da ultimo, la sorella Serena in un bellissimo derby di semifinale giocato ieri. A parte la partita con la Putintseva, chiusa con due set comodi comodi, il resto del torneo di Venere è stato un susseguirsi di partite durissime. E veder giocare così Venus di certo avrà spalancato le porte della gioia ai moltissimi cuori che palpitano per le imprese sportive di questa leggenda della racchetta!

Dall'altra parte della rete ci sarà Agnieszka Radwanska. Maga Aga mancava da un bel pezzo in una finale di un torneo. L'ultima volta era stata a Indian Wells, a inizio stagione, ma aveva dovuto alzare bandiera bianca di fronte a una super Flavia Pennetta. Peraltro la polacca era stata rallentata da problemi al ginocchio che le avevano fatto terminare in lacrime quella partita. Adesso la Radwanska ha l'occasione per aggiungere alla sua bacheca un titolo WTA che manca da Seoul 2013. Agnieszka è di certo fra le giocatrci più belle da vedere tennisticamente parlando, per colpi e soluzioni. Del resto, per lei che non ha il servizio potente di molte delle sue colleghe, il fattore classe è un appiglio a cui aggrapparsi per venire a capo delle situazioni più complicate.

Diretta scritta della finale della Rogers Cup 2014 da Montreal, Venus Williams contro Agnieszka Radwanska

Nel suo cammino verso la finalissima, Agnieszka Radwanska ha estromesso Barbora Zhalavova Strycova al secondo turno - dopo aver usufruito di un bye al primo in quanto fra le prime otto teste di serie- quindi ha eliminato Sabine Lisicki in tre set, Victoria Azarenka e, da ultimo, il suo recente incubo, Ekaterina Makarova, che tante delusioni aveva dato ad Aga negli ultimi due incroci. Una vittoria giunta al termine di una dura battaglia di due ore, risolta da Aga in entrambi i set al tie break.

La Rogers Cup - che quest'anno si disputa a Montreal, in alternanza con Toronto che quest'anno ospita la gara maschile - mette in palio 1000 punti per la vincitrice, ed è il secondo di tre tornei Premier in preparazione all'appuntamento clou degli Us Open, che scattano il 25 agosto prossimo. Da domani il circus rosa fa rotta verso Cincinnati per un altro torneo da 1000 punti. Quindi poco tempo per festeggiare la vittoria o per metabolizzare la sconfitta: c'è subito da tornare in campo!