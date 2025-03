WTA Cincinnati, estratti i tabelloni

Mentre la Rogers Cup a Montreal entra nella sua fase finale, a Cincinnati sono stati estratti i tabelloni per il prossimo impegno del circuito WTA. Un altro Premier, altri 1000 punti in palio con vista sugli Us Open. Tutte le big si sfidano nell'ultimo, probante test in vista dell'ultimo appuntamento Slam della stagione.

Inutile dire che a guidare la fila delle pretendenti c'è Serena Williams: indipendentemente da come andrà a finire la campagna canadese, l'americana numero uno al Mondo ha palesato fra Stanford e Montreal una condizone fisica e psicologica di prim'ordine. Un bye al primo turno, poi la vincente fra Samantha Stosur - appena piallata proprio a Montreal in poco meno di un'ora - e una qualificata. Al terzo turno, ad incrociare palline e racchetta con Serena ci potrebbe essere la nostra Flavia Pennetta (anche lei in attesa che il torneo di qualificazioni palesi nome e cognome della sua prima avversaria), mentre ai quarti potrebbe arrivare una fra Jelena Jankovic e Victoria Azarenka. In quella parte di tabellone anche clienti ostiche come Garbiñe Muguruza, Sloane Stephens e Andrea Petkovic, con quest'ultime due che si troveranno faccia a faccia in uno fra i match più intriganti del primo turno. Tutte da valutare le condizioni della tedesca, messa ko da un virus alla vigilia della Rogers Cup.

Nel secondo quarto di tabellone, quello che sbuca potenzialmente dritto nelle fauci di Serena Williams in semifinale, ci sono di guardia Agnieszka Radwanska e Angelique Kerber. Sono loro le candidate principali per sfidarsi ai quarti di finale, all'uscita di un nido di vespe in cui stazionano anche le azzurre Sara Errani e Roberta Vinci, che potrebbero dare vita un derby al secondo turno. Prima però ci sono da superare Sabine Lisicki - capitata questa volta in sorte a Roberta - e un'avversaria che uscirà dalle qualificazioni. In questa porzione di tabellone spazio anche per Caroline Wozniacki (che parte da Magdalena Rybarikova) e la sempre insidiosa Ekaterina Makarova, che si giocherà contro Daniela Hantuchova l'accesso al secondo turno dove l'attende Angelique Kerber.

Eugenie Bouchard, Petra Kvitova, Maria Sharapova e SImona Halep. Sono loro le quattro star della parte bassa del tabellone. Nel primo quarto, a presidiare ci sono la canadese e la ceca. Per entrambe un bye e la possibilitòà di studiare con comodo le potenziali avversarie. Che per Eugenie Bouchard potrebbe essere Camila Giorgi. L'azzurra, tanto talentuosa quanto discontinua, debutterà contro Svetlana Kuznetsova per provare a regalarsi una sfida contro una delle stelle più brillanti della WTA. Genie vuole ripartire da Cincinnati per dimenticare al più presto la delusione del torneo di casa. Il tabellone non le ha molto sorriso, perchè potrebbe potenzialmente infilare il filotto Camila Giorgi, Ana Ivanovic, Petra Kvitova per una semifinale contro Maria Sharapova o Simona Halep. Una specie di girone dantesco il suo torneo, ma anche l'occasione per la canadese di mostrare la sua nobilitate tennistica, giusto per rimanere in tema con il Sommo Poeta. Più semplice, in teoria, il cammino di Petra Kvitova: Elina Svitolina o Lauren Davis non rappresentano grossi pericoli per la ceca, che magari potrebbe trovare qualche difficoltà in più contro Carla Suarez Navarro. La spagnola ha un modo di giocare magnifico, ma spesso condito da troppi falli ed errori. Inoltre a volte difetta un po' sotto l'aspetto mentale, buttando via partite che sembravano già in ghiaccio.

In attesa di scoprire chi emergerà dal torneo di qualificazione (sono ben tre le giocatrici "misteriose" da piazzare in questa parte di tabellone), Maria Sharapova e Simona Halep si godono il loro bye e si mettono in paziente attesa della loro avversaria. Per Sharapova una fra Alizè Cornet e Madison Keys, per Halep una fra Kirsten Flipkens e una ragazza proveniente dalle qualificazioni. Da tenere d'occhio in quei lidi, la super Venus Williams ammirata a Montreal e la giovane e promettente Belinda Bencic, unica "straniera" ad aver strappato una wild card agli organizzatori. Segno inequivocabile di quanto la diciassettenne di Flawill sia tenuta in grande considerazione nell'ambiente WTA.

Capitolo qualificate: sono dodici i posti ancora da assegnare nel main draw. Per l'italia ci proveranno Francesca Schiavone e Karin Knapp. Tosto il compito della milanese, che sarà opposta alla francesina Kristina Mladenovic per eventualmente giocarsi il posto fra le 64 con una fra Yaroslava Shedova e Nicole Gibbs. Non ride nemmeno Karin Knapp, opposta alla cinese Shuai Peng. In caso di vittoria, troverà una fra Tamira Paszek e Monica Puig. Fra le tenniste impegnate nella caccia a un posto al sole, spiccano anche Taylor Townsend, Caroline Garcia e quella Shelby Rogers che a Montreal ha estromesso senza troppe cerimonie Eugenie Bouchard dalla "sua" Rogers Cup.