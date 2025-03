WTA Stanford: Serena Williams vince la battaglia con Ivanovic, fuori Venus

Cuore e orgoglio. Non a caso si domina il circuito per anni. La parola campionessa riassume da sempre lo status di Serena Williams. A Stanford, nel rientro post Wimbledon, circondata da dubbi e attesa, la n.1 del mondo lancia un chiaro segnale verso i maggiori tornei sul cemento americano. Un "sono tornata" sotto forma di urlo liberatorio, un sorriso per scacciare fantasmi provenienti dal passato. La battaglia, lunga tre set, con Ana Ivanovic premia Serena, capace di reagire a un inizio sottotono, fatto di errori e colpi fuori misura.

Il primo set è tutto della serba, brava ad approfittare di un'avversaria che, con un match solo all'attivo, dimostra di non avere ancora le giuste coordinate del campo. Sotto 6-2, la Williams reagisce. Pur non supportata dalla prima di servizio, solo il 47% in campo, sfonda il muro difensivo di Ana e allunga la partita al set decisivo.

L'equilibrio è testimoniato anche dalle possibilità di rottura a disposizione delle atlete. 8 le occasioni per Serena, 9 per Ana. La partita la fa la Williams, come testimoniano i 10 ace e 8 doppi falli, ma la Ivanovic in risposta è pungente. A decidere sono gli episodi e questi premiano la più forte giocatrice al mondo. 7-5.

Avanza Serena, si ferma Venus. Partita indecifrabile quella di Venere contro la tedesca Petkovic. Un inizio fulminante, in cui la n.18 del ranking punisce la passività della Williams, ancorata alla vittoria contro Azarenka. I postumi del trionfo giocano un brutto scherzo alla maggiore delle due sorelle e in un attimo il tabellone recita 6-2 2-0. Anche in questo caso la reazione è da grande giocatrice. La Williams incamera un parziale di 6 giochi a 1 e rimette in equilibrio la partita. Petkovic scappa due volte nel terzo, prima sul 3-1 e poi sul 5-3, ma Venus rientra, ancora una volta. Sul 5-5 l'ultimo scatto di Andrea, quello vincente.

Meno storia e in generale meno tennis negli altri due quarti di finale. Vittorie schiaccianti per Angelique Kerber e Varvara Lepchenko contro Muguruza e Vickery.

I risultati:

S.Williams - Ivanovic 2-6 6-3 7-5

Petkovic - V.Williams 6-1 3-6 7-5

Kerber - Muguruza 6-2 6-1

Lepchenko - Vickery 6-1 6-0