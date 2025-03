WTA Stanford, ok Venus e Ivanovic

Due vittorie di prestigio, due campionesse nuovamente nell'élite del tennis. Venus Williams e Ana Ivanovic proseguono il cammino a Stanford, lanciando un chiaro segnale alle prime giocatrici del mondo. Applausi in particolare per la maggiore delle sorelle Williams, che batte, ancora una volta, Vika Azarenka e si qualifica per il turno successivo, dove ad attenderla trova Andrea Petkovic. 6-4 7-6 per Venere, avanti anche 5-3 nel secondo set, prima del tie-break decisivo.

Decisamente più agevole il compito di Ana Ivanovic. La serba rifila un doppio 6-1 alla qualificata canadese Carol Zhao e si regala un confronto stellare contro Serena Williams, già affrontata quest'anno prima in Australia e poi a Roma. Punteggio finora in equilibrio, una vittoria per parte. Il successo di Stanford consente alla Ivanovic di rientrare tra le prime 10 giocatrici della classifica WTA.

Negli altri due incontri disputati, Angelique Kerber ha sconfitto al terzo la Vandeweghe, 7-6 0-6 6-2, mentre la Muguruza, con un 6-4 periodico, ha prevalso sulla Hantuchova.

Risultati:

V.Williams - Azarenka 6-4 7-6

Ivanovic - Zhao 6-1 6-1

Kerber - Vandeweghe 7-6 0-6 6-2

Muguruza - Hantuchova 6-4 6-4

Prosegue anche il torneo WTA di Washington. Avanti tutte le teste di serie. Questi i risultati:

Kuznetsova - Flipkens 6-4 7-5

King - McHale 6-1 6-3

Pavlyuchenkova - Kuwata 6-3 6-3

Makarova - Davis 6-2 6-4